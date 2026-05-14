Nhan sắc đại diện chủ nhà Hoa hậu Hòa bình 2026

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Lakshita Thilagaraj. Cô trở thành đại diện chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Đây là lần thứ 4 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ được tổ chức. Cuộc thi năm nay xuất hiện nhiều bang mới ở Ấn Độ đăng ký dự thi. Chiến thắng của Lakshita nhận được sự đồng tình của các fan sắc đẹp.

Lakshita Thilagaraj năm nay 22 tuổi, đến từ thành phố Chennai thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Người đẹp có bằng kỹ sư Khoa học máy tính. Trong quá trình học tập, cô luôn có thành tích ấn tượng.

Lakshita bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với công nghệ và lập trình từ sớm. Dù theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật vốn khô khan, cô vẫn duy trì niềm yêu thích với thời trang và các cuộc thi sắc đẹp. Chính sự cân bằng giữa tri thức và vẻ đẹp đã giúp Lakshita tạo được dấu ấn khác biệt giữa dàn thí sinh năm nay.

Thilagaraj cho biết cô nỗ lực cân bằng giữa học tập và đam mê nghệ thuật. Người đẹp đang theo đuổi bằng kỹ sư đồng thời tích cực xây dựng sự nghiệp người mẫu và diễn thuyết trước công chúng.

Trong đêm chung kết, cô được chọn vào top 5 của giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất. Trang phục của người đẹp dựa trên ý tưởng nữ chiến binh, lấy cảm hứng từ triều đại Badword và nữ anh hùng Velu Nachiyar.

Thilagaraj có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Tamil Nadu 2024 và Miss Grand Tamil Nadu 2026. Cô nổi bật với sự tự tin và phong thái thanh lịch trên sân khấu.

Tân Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ có chiều cao ấn tượng, nhan sắc hiện đại và quyến rũ. Vẻ cá tính của cô được nhận xét phù hợp tiêu chí Miss Grand.

Trong phần thi ứng xử, Thilagaraj đã kêu gọi giáo dục hòa bình và lòng trắc ẩn trong trường học. "Sự đa dạng của Ấn Độ không phải là điểm yếu mà là nhịp đập của đất nước. Hận thù không phải sinh ra đã có, và lòng trắc ẩn cũng vậy. Đó là lý do tôi muốn dạy hòa bình và lòng trắc ẩn cho trẻ em để chúng có thể lớn lên và truyền đạt lại cho người khác”, cô nói.

Thilagaraj tin tưởng vào việc sử dụng nền tảng của mình để truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ trở nên độc lập, tự tin và không sợ hãi trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Cô ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ, khuyến khích các cô gái trẻ hãy tự lập, tự tin.

Năm ngoái, đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Vishakha Kanwar nhưng không giành thành tích.

Người đẹp Rachel Gupta từng mang về danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế về cho Ấn Độ năm 2024, tuy nhiên sau đó cô bị ông Nawat tước danh hiệu vì cho rằng có những phát ngôn gây ảnh hưởng tới ban tổ chức.