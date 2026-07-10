Nhan sắc cam thường của 'dâu hào môn' Midu gây bàn tán

Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội hé lộ nhan sắc đời thường, ít son phấn của Midu qua camera thường. Bên dưới video xuất hiện nhiều bình luận cho rằng diện mạo của bà xã doanh nhân Minh Đạt không quá nổi bật.

Nhan sắc Midu qua cam thường.

"Nhớ mắt Midu mọi khi to tròn long lanh lắm, sao cam thường nhìn nhỏ vậy", "Tôi hơi thất vọng, trước xem hình thấy cô này đẹp mà kiểu rất ngây thơ, trong sáng", "Gọi là xinh xắn dễ thương chứ nhan sắc này cũng không quá nổi bật"... là một số nhận xét từ người dùng mạng xã hội.

Dù không lung linh như những bức hình đã qua chỉnh sửa, cũng có nhiều ý kiến nhận xét nữ diễn viên trông trẻ trung, tươi tắn so với độ tuổi 36 và giữ được vẻ ngoài tự nhiên, không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ.

"Cam thường mà da như này là quá đẹp rồi", "Mắt, mũi, miệng không quá nổi bật nhưng tổng thể gương mặt baby và cơ mặt săn chắc, trẻ trung mà", "Đẹp theo độ tuổi, vẫn tự nhiên, không chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ"... một số ý kiến bình luận.

Trong các bức ảnh tự đăng tải, Midu tạo ấn tượng với đôi mắt to tròn, hai mí rõ nét.

Trước đó, Midu cũng nhiều lần vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khi nhan sắc ngày càng thăng hạng và được nhận xét "trẻ mãi không già". Tuy nhiên, cô luôn lên tiếng phủ nhận, cho biết chưa bao giờ đụng chạm thẩm mỹ.

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Ở tuổi 36, Midu vẫn giữ gìn được nhan sắc không khác biệt quá nhiều so với những ngày mới nổi tiếng bằng danh xưng hotgirl. Cô còn được đặt biệt danh "Thần tiên tỉ tỉ" nhờ vẻ đẹp mong manh cùng gu thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch.

Vợ chồng Midu - Minh Đạt

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng, hồi tháng 6/2024. Sau khi về chung một nhà, hai người thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm như chuyến đi Thượng Hải - Chiết Giang, Quảng Châu, Hokkaido... Cặp trai tài gái sắc mới kỷ niệm hai năm ngày cưới hồi đầu tháng 7.