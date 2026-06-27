Bộ sưu tập đồng hồ hơn 1,5 tỷ đồng của Midu

Dự một sự kiện hồi giữa tháng 6, Midu tạo điểm nhấn cho trang phục bằng mẫu đồng hồ Cape Cod Small Model của Hermès. Thiết kế có mặt số xà cừ trắng nạm kim cương, kết hợp dây da cá sấu màu nâu có thể thay thế. Theo công bố của hãng, đồng hồ sử dụng bộ máy quartz Thụy Sĩ, mặt kính sapphire chống lóa và có giá 31.400 DKK (khoảng 127 triệu đồng). Ảnh: Facebook Midu

Ra mắt năm 1991 từ bản phác thảo của nhà thiết kế Henri d'Origny, Cape Cod lấy cảm hứng từ mắt xích dây neo - một trong những biểu tượng của Hermès. Thiết kế gây ấn tượng với phần vỏ hình vuông đặt trong khung chữ nhật, thể hiện tinh thần thanh lịch nhưng phóng khoáng của thương hiệu Pháp. Ảnh: Hermes

Năm ngoái, khi tham gia chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành thời trang, Midu phối váy trắng tối giản cùng mẫu Heure H Mini Model của Hermès.

Heure H do Philippe Mouquet thiết kế năm 1996, được xem là một trong những dòng đồng hồ mang tính biểu tượng của Hermes nhờ phần vỏ lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong tên thương hiệu. Ảnh: Facebook Midu

Chiếc đồng hồ có phần vỏ tạo hình chữ H đặc trưng, nạm tổng cộng 168 viên kim cương trên vỏ và mặt số, kết hợp dây da cá sấu màu xám ngọc trai. Theo niêm yết của hãng, thiết kế được bán với giá 11.175 USD (khoảng 292 triệu đồng). Ảnh: Hermes

Trước đó, năm 2019, Midu từng gây chú ý khi đeo mẫu Happy Sport của Chopard trong một sự kiện. Đồng hồ chế tác bằng vàng hồng, viền nạm kim cương và sapphire nhiều màu, nổi bật với những viên kim cương chuyển động trên mặt số xà cừ - chi tiết làm nên dấu ấn của dòng Happy Sport. Ảnh: Facebook Midu

Theo nhà đấu giá Sotheby's, mẫu đồng hồ được định giá 43.250 USD, tương đương khoảng 1,13 tỷ đồng. Đây cũng là thiết kế có giá trị cao nhất trong ba mẫu đồng hồ Midu từng sử dụng. Ảnh: Sotheby’s

Ngoài đồng hồ, Midu còn sở hữu nhiều túi xách, trang sức và phụ kiện của các nhà mốt lớn. Cô thường lựa chọn những thiết kế có kiểu dáng thanh lịch, phối cùng trang phục tối giản khi dự sự kiện, tham gia hoạt động giảng dạy hoặc xuất hiện trong các chương trình giải trí. Ảnh: Facebook Midu

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm 'Thiên mệnh anh hùng', 'Thiên thần áo trắng', '4 năm 2 chàng 1 tình yêu', 'Khi ta 25'... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng, hồi tháng 6/2024. Sau khi về chung một nhà, hai người thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm như chuyến đi Thượng Hải - Chiết Giang,Quảng Châu, Hokkaido,... Ảnh: Facebook Midu