Rừng camera vây kín mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay' đọ sắc Hoa hậu Việt Nam

Dịp cuối tuần, mỹ nhân Baifern Pimchanok gây sốt khi xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở TPHCM. Nữ diễn viên được khán giả săn đón, rừng điện thoại ghi hình và gọi tên ngay khi bước xuống xe. Chương trình còn quy tụ dàn sao hạng A gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, diễn viên Nhã Phương, Văn Mai Hương, Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy...

Nữ diễn viên Thái Lan chọn đầm trắng cúp ngực, bó sát tôn đường cong. Cô phối khuyên tai nhỏ và vòng tay mảnh, để tóc dài uốn sóng lệch. Lối trang điểm tông hồng nhạt cùng trang phục ít họa tiết tạo vẻ nhẹ nhàng cho Baifern trong lần gặp gỡ khán giả Việt.

Nữ diễn viên được khán giả Việt Nam biết đến qua vai Nira trong Chiếc lá cuốn bay . Cô nói "vui khi trở lại Việt Nam", đặc biệt xúc động khi được người hâm mộ đón và chúc mừng sinh nhật ngay tại sân bay.

Trong phần giao lưu, Baifern thử nói tiếng Việt và kể về sở thích ăn uống. Cô cho biết thích nem nướng, cà phê Việt Nam, muốn giới thiệu món thịt heo xào lá hương nhu của Thái Lan đến khán giả. Khi được hỏi muốn hợp tác với nghệ sĩ Việt nào, Baifern nói khó lựa chọn bởi có ấn tượng tốt về tài năng và sự lịch thiệp của các đồng nghiệp.

Hoa hậu Tiểu Vy diện đầm trắng cổ yếm, thân váy ôm sát vóc dáng. Kiểu tóc búi gọn để lộ vai, kết hợp khuyên tai đính đá và vòng tay nhỏ. Cô chọn cách trang điểm nhấn vào hàng mi, dùng son hồng nhạt khi tham dự buổi gặp gỡ có nữ diễn viên Thái Lan.

Hoa hậu Thanh Thủy chọn đầm cúp ngực với những đường xếp chéo ở thân trên, kết hợp chân váy xòe. Trong phần trò chuyện, Thanh Thủy kể vừa trở về từ Nhật Bản, có thời gian khám phá Kyoto và tìm hiểu văn hóa, các giá trị truyền thống tại nơi cô đăng quang Miss International 2024.

Hai hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy chung khung hình, cùng diện trang phục tông trắng. Cả hai tiết chế phụ kiện, tập trung điểm nhấn vào đường cắt của trang phục.

Diễn viên Hạ Anh đứng cạnh Hoa hậu Thanh Thủy và Tiểu Vy. Cô mặc đầm trắng nhún dọc thân, khoác lớp voan mỏng phủ vai, kết hợp dây chuyền và khuyên tai nhỏ.

Chi Pu diện đầm trắng cúp ngực, phần thân trên có đường gấp chéo, ôm eo. Nữ ca sĩ để tóc dài uốn sóng, buộc nửa đầu, phối khuyên tai, dây chuyền và vòng tay đồng điệu. Cùng Baifern tham gia giao lưu trên sân khấu, cô chia sẻ quan niệm về tuổi trẻ, thói quen chăm sóc giữa lịch trình bận rộn.

Nhã Phương chọn đầm trắng trễ vai đính nhiều chi tiết hoa 3D, thân váy ôm sát. Nữ diễn viên búi tóc, để mái nhẹ và sử dụng trang sức mảnh. So với những bộ đầm trắng ít họa tiết của nhiều khách mời, trang phục của cô tập trung điểm nhấn ở phần vai và ngực áo.

Văn Mai Hương mặc đầm đỏ, phần thân trên xếp nếp. Cô để tóc đen thẳng, trang điểm tông hồng và phối trang sức màu vàng. Nữ ca sĩ ngồi cạnh Chi Pu trong chương trình. Ngoài hai giọng ca, sự kiện còn có Lamoon cùng các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sáng tạo nội dung.

Tiểu Vy chụp ảnh cùng Steven Nguyễn. Nam diễn viên chọn suit đỏ, kết hợp áo cùng màu có chi tiết dây buộc và phần đai xếp nếp ngang eo.

Võ Điền Gia Huy diện cardigan đỏ cổ sâu, phối quần sáng màu. Anh tạo điểm nhấn trang phục với nơ trắng lớn cài trước ngực. Nam diễn viên kết hợp kính gọng trong, đồng hồ dây đen và tóc vuốt dựng.