Đức Huy mất hai tháng may suit cho đám cưới với Mù Tạt

Anh mong muốn những thiết kế thanh lịch, không phô trương, tôn được vẻ nam tính. Trong hôn lễ, cầu thủ thay hai bộ suit được may đo riêng độc bản.

Trong phần đón khách, Đức Huy diện chiếc Tuxedo làm từ vải trắng của Bateman Ogden - nhà sản xuất vải nức tiếng của Anh với hơn 130 năm tuổi đời. Hãng chuyên cung cấp vải cho những nhà may đo bespoke, thương hiệu suit cao cấp trên toàn thế giới.

Theo NTK của Đức Huy, trang phục chú rể truyền tải tinh thần quiet luxury (sang trọng thầm lặng) thịnh hành trong thời trang cưới những mùa mốt gần đây.

Chiếc tuxedo trông mềm mại nhờ có đường ve áo tạo chiều sâu, đi cùng quần đen, nơ đen trang trọng. Bộ suit tông trắng mang đến vẻ trang nhã cho chú rể Đức Huy trong ngày cưới.

Theo NTK, suit trắng luôn đòi hỏi sự chuẩn xác trong phom dáng, từng đường kim mũi chỉ, đòi hỏi người thợ phải thực hiện thủ công hoàn toàn.

Khi nắm tay cô dâu lên lễ đường, Đức Huy thay suit tông Dark Navy, từ chất liệu vải của T.Ingeniator, mang vẻ trưởng thành, lịch thiệp. Thiết kế cũng mất một tháng để hoàn thiện các công đoạn thủ công.

Bộ suit mang tinh thần tuxdedo cổ điển nhưng được xử lý hiện đại, với phom ôm vừa cơ thể để không quá cứng nhắc. Phần cổ ve tròn đặc trưng của tuxedo phủ satin bóng giúp bắt sáng tốt khi lên hình và đứng trên sân khấu.

Đức Huy nói anh không quá cầu kỳ trong diện mạo, vì muốn trở thành một mảnh ghép mạnh mẽ, thầm lặng giúp tôn nét yêu kiều của bạn đời trong đám cưới. Cầu thủ chú trọng phần thùa khuyết chỉn chu, chi tiết thêu tên riêng kín đáo cùng tỷ lệ chuẩn xác, phù hợp với người mặc.

Đức Huy sinh năm 1995 tại Hải Phòng (Hải Dương cũ). Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định, nhưng đến giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang thi đấu cho CLB Bình Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam. Anh đã 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần trong màu áo Nam Định.

Anh kết hôn với Huyền Trang, biệt danh "Mù Tạt", sinh năm 1993. Cô được nhiều người biết đến khi dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ. Ngoài ra, cô góp mặt trong một số bộ phim sitcom và phim truyền hình như: Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...