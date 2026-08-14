Người đẹp trước ngày thi Miss Earth 2026

Ở tuổi 28, Phạm Hoàng Thu Uyên xây dựng hình ảnh nữ tính. Cô thực hiện bộ ảnh trước khi cô bước vào giai đoạn tập trung chuẩn bị cho Miss Earth 2026.

Thu Uyên cho biết sau một năm, cô đã xác định rõ hơn hướng phát triển cá nhân.

Trước khi được công bố là đại diện Việt Nam, Thu Uyên có thời gian hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sắc đẹp. Cô quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm.

Người đẹp từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2021. Kinh nghiệm công việc và các hoạt động trước đây được cô xem là nền tảng để xây dựng nội dung khi tham dự một cuộc thi đề cao môi trường và trách nhiệm xã hội.

Thu Uyên cho biết thay đổi lớn nhất trong năm qua là không còn vội vàng chứng minh bản thân. Cô muốn dành thời gian học hỏi và tích lũy trước khi bước vào môi trường mới. “Để đi xa, mỗi bước đi đều cần sự chuẩn bị và một nền tảng đủ vững”, người đẹp chia sẻ.

Thu Uyên trong buổi nhận vương miện và sash Miss Earth Vietnam 2026 từ đương kim Hoa hậu Trái Đất. Với cô, việc đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế vừa là cơ hội, vừa tạo thêm áp lực về kỹ năng, hình ảnh và khả năng truyền tải thông điệp.

Người đẹp không đặt lời hứa về thứ hạng trước ngày thi Miss Earth. Cô nói: “Tôi không dám hứa trước về kết quả, nhưng có thể hứa bước vào cuộc thi với sự nghiêm túc, nỗ lực và niềm tự hào khi đại diện Việt Nam".

Trong quá trình chuẩn bị, Thu Uyên tập trung vào kỹ năng trình diễn, giao tiếp và xây dựng nội dung cá nhân. Cô nhìn nhận Miss Earth không chỉ là cuộc thi về ngoại hình. Thí sinh còn phải thể hiện hiểu biết về môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Thu Uyên muốn giới thiệu hình ảnh Việt Nam thông qua câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người và những thay đổi trong đời sống hiện đại.

Đại diện Việt Nam dự định phát triển các định hướng liên quan đến môi trường, đổi mới sáng tạo và làm đẹp bền vững.

Bên cạnh quá trình chuẩn bị cho Miss Earth, Thu Uyên tiếp tục công việc hiện tại và chia sẻ trên mạng xã hội một số kiến thức về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, thói quen sống.