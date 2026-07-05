Á hậu 28 tuổi được chọn thi Miss Earth 2026

Trong buổi họp báo chiều 4/7, ông Phạm Duy Khánh - đại diện đơn vị nắm bản quyền - cho biết Thu Uyên được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như hình ảnh, khả năng hội nhập, tinh thần học hỏi và định hướng phát triển gắn với các giá trị bền vững - thông điệp cốt lõi của Miss Earth.

Phạm Hoàng Thu Uyên (giữa) nhận dải sash từ Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh và được đương kim Hoa hậu Trái đất Natalie Puskinova trao vương miện, chiều 4/7. Ảnh: BTC

Phạm Hoàng Thu Uyên sinh năm 1998 tại Hải Phòng, cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Thu Uyên nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng từ trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Cô cũng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021.

Người đẹp từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Thu Uyên theo đuổi hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, quan tâm đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Theo cô, việc tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải thành tích mà là trách nhiệm khi đeo dải sash Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết mình", mỹ nhân Gen Z nói.

Thu Uyên muốn mang đến Miss Earth hình ảnh Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới. Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, nước ta còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Á hậu cũng cho rằng khái niệm bảo vệ môi trường ngày nay không chỉ dừng ở việc trồng cây hay giảm rác thải, mà còn gắn với các giải pháp công nghệ, năng lượng sạch, giao thông xanh và những mô hình phát triển bền vững. "Tôi hy vọng thông qua hành trình, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy Việt Nam hiện đại, giàu khát vọng và luôn hướng đến tương lai xanh", cô nói.

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng để mang đến Miss Earth.

Thu Uyên khoe sắc tại họp báo. Ảnh: BTC

Miss Earth là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thành lập năm 2001, do tập đoàn Carousel Productions (Philippines) tổ chức. Sân chơi này tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và dự án cộng đồng của thí sinh.

Mỗi mùa giải quy tụ khoảng 80-90 ứng viên từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đương kim hoa hậu là Natalie Puskinova (Cộng hòa Czech). Chung kết Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.