Người đẹp duy nhất của Thái Nguyên ở Hoa hậu Việt Nam là ai?
Tạ Thị Hoa là cô gái duy nhất đến từ Thái Nguyên góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái xứ trà sở hữu vòng eo 59 cm cùng gương mặt cá tính.
Trải qua những vòng thi trong đêm Chung khảo, Tạ Thị Hoa đã được xướng tên vào top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).
Tạ Thị Hoa còn gây chú ý với gương mặt cá tính, hiện đại và nụ cười rạng rỡ.
Tuy là gương mặt mới nhưng Tạ Thị Hoa ngày càng tiến bộ trong kỹ năng catwalk, trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, cô và các thí sinh trải qua các lớp đào tạo toàn diện để hoàn thiện các kỹ năng trình diễn. Từ cô gái rụt rè, chưa từng thi sắc đẹp, Tạ Thị Hoa đã biết cách làm mình nổi bật trên sân khấu.
Tạ Thị Hoa và các thí sinh tới thăm trụ sở báo Tiền Phong ở Hà Nội trong khuôn khổ hoạt động vòng chung khảo.
Chia sẻ về hành trình sắp tới tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam, Tạ Thị Hoa nói cô đang nỗ lực hết sức để khiến bà của mình tự hào. Tạ Hoa cho biết tuổi thơ của cô gắn bó với bà vì bố mẹ đi làm xa. “Bà là người gắn bó với tôi từ những năm tháng đầu đời. Tình cảm dành cho bà giúp tôi hiểu hơn về giá trị của gia đình, sự yêu thương và lòng biết ơn đối với những người luôn đồng hành cùng mình”, cô nói.
Lisa Gouband, người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp, được chú ý khi vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.