Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản
Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
Lưu Phương Anh đến từ Hải Phòng, theo học Đại học Hàng hải Việt Nam. Tham gia vòng Chung kết trên quê hương, cô mong giới thiệu hình ảnh người con gái đất Cảng qua những trải nghiệm và câu chuyện của bản thân. Phương Anh hướng đến vẻ hiện đại, năng động, đồng thời trân trọng những giá trị truyền thống.
Phương Anh muốn dùng mạng xã hội để kể chuyện văn hóa theo cách gần gũi với người cùng thế hệ. Trang phục truyền thống, ẩm thực, phong tục và các địa điểm lịch sử là những nội dung cô muốn giới thiệu.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Ngọc Huyền cho biết chủ đề “Miền Hương Sắc” khiến cô nghĩ đến quê hương Gia Lai. Trong câu chuyện của nữ sinh, quê nhà có Biển Hồ, những đồi cà phê, văn hóa cồng chiêng, điệu xoang và các lễ hội gắn với đời sống cộng đồng.
Trong không gian cổ kính của chùa Côn Sơn, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diện áo dài, khoe nét dịu dàng trước ống kính.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 17:32 PM (GMT+7)