Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

Trong tà áo dài, Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền cùng thực hiện thử thách chụp ảnh tại chùa Côn Sơn, Hải Phòng.

Buổi chụp hình nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại Côn Sơn, các thí sinh dâng hương, tham quan và tìm hiểu di tích gắn với thiền sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Không gian cổ kính cùng cảnh quan xanh mướt là bối cảnh cho bộ ảnh áo dài truyền thống.

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Trường Đại học RMIT Việt Nam. Trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam, cô từng tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, làm MC và diễn kịch. Những trải nghiệm này giúp Gia Linh làm quen với việc xuất hiện trước đám đông.

Dù có kinh nghiệm hoạt động ở trường, Gia Linh từng thiếu tự tin về ngoại hình, thường chú ý đến khuyết điểm của bản thân. Chia sẻ với Tiền Phong, cô nói hành trình đến vòng Chung kết giúp mình thay đổi cả cách nhìn nhận và đối xử với bản thân. “Xuất phát điểm không quyết định tất cả”, Gia Linh nói.

Với chủ đề “Miền hương sắc”, nữ sinh RMIT muốn thể hiện hình ảnh người trẻ sẵn sàng tiếp nhận điều mới nhưng vẫn ý thức về cội nguồn. Gia Linh cho rằng vẻ đẹp còn thể hiện ở tri thức, cách ứng xử và những đóng góp cho cộng đồng. Bộ ảnh áo dài tại Côn Sơn tiếp nối những trải nghiệm tìm hiểu văn hóa của cô trong cuộc thi.

Lưu Phương Anh đến từ Hải Phòng, theo học Đại học Hàng hải Việt Nam. Tham gia vòng Chung kết trên quê hương, cô mong giới thiệu hình ảnh người con gái đất Cảng qua những trải nghiệm và câu chuyện của bản thân. Phương Anh hướng đến vẻ hiện đại, năng động, đồng thời trân trọng những giá trị truyền thống.

Phương Anh muốn dùng mạng xã hội để kể chuyện văn hóa theo cách gần gũi với người cùng thế hệ. Trang phục truyền thống, ẩm thực, phong tục và các địa điểm lịch sử là những nội dung cô muốn giới thiệu.

Phương Anh cho rằng công nghệ giúp hình ảnh văn hóa đến với nhiều người, nhưng sự hiểu biết và trân trọng cần bắt đầu từ mỗi cá nhân. “Tôi mong người trẻ không chỉ thấy văn hóa Việt Nam đẹp”, cô chia sẻ. Cô bày tỏ mong muốn các bạn tìm hiểu và gìn giữ những giá trị ấy.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, cao 1,74 m, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Với cô, mặc áo dài và dâng hương tại chùa Côn Sơn là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh cho biết không gian cổ kính của di tích mang lại cảm giác bình yên.

“Em nghĩ rằng càng có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn, chúng ta càng hiểu vì sao những giá trị truyền thống cần được nâng niu và tiếp nối”, Hạ Nghi chia sẻ. Qua chuyến đi, cô có thêm dịp tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa điểm được lựa chọn làm bối cảnh chụp hình.

“Với em, mặc áo dài không chỉ là khoảnh khắc đẹp trước ống kính, mà còn là niềm tự hào khi được mang theo nét duyên dáng và bản sắc Việt Nam”, Hạ Nghi nói. Nữ sinh mong những hình ảnh của mình góp phần khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với trang phục truyền thống.

Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô giành danh hiệu hoa khôi của trường. Ngọc Huyền còn tham gia các chiến dịch tình nguyện và sáng lập dự án thiện nguyện Người với người.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Ngọc Huyền cho biết chủ đề “Miền Hương Sắc” khiến cô nghĩ đến quê hương Gia Lai. Trong câu chuyện của nữ sinh, quê nhà có Biển Hồ, những đồi cà phê, văn hóa cồng chiêng, điệu xoang và các lễ hội gắn với đời sống cộng đồng.