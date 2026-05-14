Người đẹp đầu tiên đến Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình

Ngày 11/5, người đẹp Cộng hòa Czech Mariana Beckova có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên. Cô mặc bộ váy trắng thanh lịch, nền nã khi ra sân bay.

Tới Thái Lan, Mariana Beckova đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía ban tổ chức và các fan sắc đẹp Thái Lan. Ngay sau đó, cô đã khám phá phố đi bộ về đêm ở Bangkok.

Mariana Beckova đã có mặt ở Thái Lan để tham dự MGI All Stars 2026.

Mariana Beckova là người đẹp đến Thái Lan sớm nhất để chuẩn bị cho cuộc thi. Trước đó, cô tích cực ăn kiêng, tập luyện kỹ năng catwalk và chuẩn bị trang phục để tham gia cuộc thi.

Mariana Beckova được đánh giá là ứng viên mạnh của MGI All Stars 2026. Trong các bảng xếp hạng trước thềm diễn ra cuộc thi, người đẹp đều góp mặt. Cô cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp trong lần trở lại đường đua nhan sắc.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho MGI All Stars 2026, Mariana Beckova cũng đang trong quá trình tích cực tập luyện cho buổi casting trực tiếp của thương hiệu Victoria's Secret. Hôm 30/4, cô đăng tải video thông báo về việc đã vượt qua vòng casting online của thương hiệu Victoria's Secret.

"Tôi muốn khóc vì đây là ước mơ của tôi từ khi còn là cô bé và cũng là giấc mơ của rất nhiều cô gái khác. Tôi là cô gái đến từ một đất nước nhỏ bé và đang cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực", cô chia sẻ.

Nhiều fan sắc đẹp bày tỏ thắc mắc về việc Mariana Beckova chọn tham gia MGI All Stars 2026 hay bay sang Mỹ để casting cho Victoria's Secret vì hai sự kiện có thời gian sát nhau.

Với chiều cao 1,82 m và sắc vóc săn chắc, quyến rũ cùng gương mặt ngọt ngào như búp bê, Mariana Beckova được đánh giá phù hợp với tiêu chí của Victoria's Secret.

Mariana Beckova cao 1,82 m, có sắc vóc hiện đại, quyến rũ.

Mariana Beckova năm nay 27 tuổi, từng tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học trẻ em, du học ngành quản lý nhà nước ở New York (Mỹ). Bên cạnh đó, cô là huấn luyện viên yoga, người mẫu.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp Cộng hòa Czech luôn được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu. Chung cuộc, cô dừng chân ở top 10, được trao danh hiệu á hậu 5.

Cuộc thi MGI All Stars 2026 có sự tham gia của 58 thí sinh. Lịch trình cuộc thi bắt đầu từ ngày 16/5, sau đó là các hoạt động quan trọng như tiệc chào mừng (20/5), thử thách catwalk (25/5), phỏng vấn kín (26/5), bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5), chung kết (30/5).

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Cô đã lọt vào top 3 cuộc bình chọn All Stars: World Famous và giành quyền tham dự buổi tiệc tối cùng chủ tịch cuộc thi.

Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).