Nam Anh chia sẻ sau khi đăng quang Miss Cosmo TP.HCM: "Nỗi đau không phải lúc nào cũng là kẻ thù"

Nam Anh nói gì sau khi đăng quang Miss Cosmo TP.HCM?

Vừa qua, đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 chính thức diễn ra sau nhiều tháng phát động.

Sau các phần thi, danh hiệu Hoa khôi đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh), sinh năm 1996. Em gái song sinh của cô là Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành ngôi vị Á khôi 1. Sự trở lại của cặp chị em từng nhiều lần gây thị phi trong làng giải trí nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau đêm đăng quang, Nam Anh đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, hỗ trợ cô trong suốt hành trình chinh phục cuộc thi. Đồng thời, người đẹp cũng trải lòng về những biến cố đã đi qua và hành trình chữa lành bản thân.

Nam Anh đăng quang Miss Cosmo TP.HCM sau nhiều ồn ào (Ảnh: FBNV)

Người đẹp viết: "Muốn nâng đỡ được một ai đó, trước hết ta phải học cách đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nỗi đau không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Nếu đủ can đảm bước qua nó, ta sẽ nhận ra đó chính là chiếc chìa khóa mở ra những tầng sâu mới của tâm hồn.

Rồi một ngày nào đó, nhìn lại, ta biết ơn những vết thương đã từng làm mình bật khóc, bởi chính chúng đã tôi luyện ta trở nên sâu sắc, trưởng thành và thấu cảm hơn. Nhưng nếu không vượt qua được, nỗi đau cũng có thể trở thành con sóng dữ nhấn chìm ta trong những tháng ngày tăm tối”.

Nam Anh cho biết cách giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn không phải là chống lại những cảm xúc tiêu cực mà học cách bình thản đón nhận chúng.

“Khi những cảm xúc dâng lên, tôi trở về với hơi thở của mình, lặng lẽ quan sát. Bởi mọi cảm xúc đều có quy luật riêng: có sinh thì có diệt. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi”.

Theo người đẹp, mỗi người đều mang trong mình những vết thương và câu chuyện riêng, bởi vậy hành trình chữa lành sâu sắc nhất vẫn là tự chữa lành.

“Dù ta đau đớn đến đâu, ngoài kia vẫn còn biết bao mảnh đời đang mang những nỗi niềm riêng. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, một vết thương khác nhau. Bởi vậy, hành trình chữa lành sâu sắc nhất vẫn luôn là tự chữa lành. Không ai có thể đi thay con đường ấy cho chúng ta”, Nam Anh chia sẻ.

Dàn người đẹp giành ngôi vị Hoa khôi, Á khôi tại Miss Cosmo TP.HCM. (Ảnh: FBNV)

Đăng quang Miss Cosmo TP.HCM 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình của Nam Anh sau nhiều năm trải qua những biến cố và tranh cãi.

Năm 2018, khi tham gia chương trình The Face Việt Nam, người đẹp từng gây chú ý khi công khai tình cảm đơn phương dành cho huấn luyện viên Thanh Hằng. Câu chuyện khi ấy trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nam Anh được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhờ ngoại hình sáng, vóc dáng quyến rũ. Tuy nhiên, cô dừng chân ở Top 16 chung cuộc.

Sau đêm chung kết, khi trả lời truyền thông về việc không thể lọt Top 10, Nam Anh từng có phát ngôn gây tranh cãi: “Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín. Tôi còn nghĩ mình không được vào Top 16, vì tôi nói tôi là bisexual (người song tính). Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT. Và đó là lý do”.

Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trước phản ứng từ dư luận, Nam Anh sau đó đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Bên cạnh hoạt động người mẫu và thi sắc đẹp, Nam Anh cũng từng thử sức ở lĩnh vực ca hát. Cô ra mắt ca khúc Gái nhà lành với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, ngay sau khi MV phát hành, người đẹp nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng giọng hát của Nam Anh chưa thực sự nổi bật, dù đã qua xử lý phòng thu, đồng thời phần ca từ của bài hát cũng gây tranh luận.