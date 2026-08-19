Chương Tử Di bị soi mặt mộc 'kém sắc' khi đi tập gym

Theo Sohu, diễn viên 47 tuổi tập tại một phòng gym ở khu phức hợp nghỉ dưỡng Anaya, Hà Bắc, hôm 15/8. Paparazzi mô tả Chương Tử Di mặc đồ tập bó sát, cơ bắp chân hiện rõ, vóc dáng gọn gàng. Cô không trang điểm, gương mặt hơi mệt mỏi, thu hút nhiều ánh nhìn. Sau khi tập, cô cùng các con đi bơi.

Sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều bình luận trên Weibo nhận xét Chương Tử Di "khuôn mặt không trau chuốt, để lộ những dấu hiệu lão hóa", "Cô Chương Quốc tế cũng là người bình thường như bao người".

Một số khán giả cho rằng Chương Tử Di mập lên đáng kể, có tin đồn cô tăng khoảng 5 kg để chuẩn bị vai diễn mới, do đó vóc dáng và khuôn mặt trông đầy đặn hơn.

Chương Tử Di trong phòng tập hôm 15/8. Ảnh: Weibo

Chương Tử Di thời gian này thu hút nhiều chú ý về hoạt động kinh doanh. Tối 11/8, công ty niêm yết Shangmei cho biết sẽ chi khoảng 384 triệu NDT để mua 29% cổ phần của đơn vị vận hành thương hiệu chăm sóc da dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Newpage. Một trong những bên bán là Đại Cước Đầu tư - công ty Chương Tử Di sở hữu 99% cổ phần. Sau khi thương vụ hoàn tất, Chương Tử Di sẽ thu tiền và rút khỏi khoản đầu tư.

Newpage là thương hiệu do Chương Tử Di đồng sáng lập vào năm 2022 cùng chuyên gia nuôi dạy trẻ Thôi Ngọc Đào, tập trung vào các sản phẩm chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Việc diễn viên ươm tạo thương hiệu rồi thu hồi vốn ở mức cao sau 4 năm thu hút công chúng quan tâm, đồng thời khiến Chương Tử Di được đánh giá cao về năng lực kinh doanh, bên cạnh vai trò diễn viên.

Chương Tử Di cùng con gái đi xem giải đấu ở nước ngoài hồi tháng 7. Ảnh: Weibo

Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng Thập diện mai phục, Anh hùng của đạo diễn họ Trương. Người đẹp tham gia các phim Hollywood như Hồi ức một Geisha, Giờ cao điểm 2, Thượng Dương Phú, Hiểm họa trạm không gian...

Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc - Uông Phong - năm 2015, nhưng công bố ly hôn hôm 23/10/2023. Họ có hai con chung, hiện đều do mẹ nuôi dưỡng.