Thói quen ăn uống giúp Châu Tấn giữ dáng bao năm không đổi

Ở tuổi 51, Châu Tấn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai, cân đối. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ trên nền tảng Xiaohongshu bí quyết duy trì hình thể suốt nhiều năm qua. Điều bất ngờ là cô không theo đuổi các bài tập khắc nghiệt hay chế độ ăn kiêng hà khắc, mà đến từ những thói quen đơn giản như ăn chậm, nhai kỹ hơn trong mỗi bữa ăn.

Sắc vóc diễn viên Châu Tấn ở tuổi ngũ tuần.

Ăn chậm

Nữ diễn viên tiết lộ có thói quen ăn rất chậm, khoảng một tiếng đồng hồ mỗi bữa. Việc này cũng được các thành viên trong đoàn phim xác nhận. Cô giải thích cố tình ăn chậm vì nếu ăn quá nhanh, cô sẽ dễ ăn nhiều hơn mà không nhận ra. Châu Tấn tin rằng ăn chậm không chỉ giúp thỏa mãn cơn đói mà còn giúp dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn.

Khi ăn chậm, não bộ có nhiều thời gian hơn để nhận tín hiệu no. Thông thường, phải mất khoảng 15-20 phút từ khi bắt đầu ăn đến khi cảm thấy no rõ rệt. Nếu ăn quá nhanh, bạn thường tiêu thụ quá nhiều calo trước khi cảm thấy no.

Châu Tấn duy trì quy tắc ăn chậm, nhai kỹ giúp cô kiểm soát khẩu phần ăn, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Nhai kỹ

Trong một video khác trên Xiaohongshu, Châu Tấn cũng đề cập đến thói quen nhai thức ăn thật kỹ. Khi được hỏi liệu có đặt mục tiêu "30 miếng nhai mỗi lần" hay không, cô cười và nói không đếm cụ thể số lần nhai, nhưng điều quan trọng là phải nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Châu Tấn tin rằng ăn quá nhanh dễ gây đầy hơi hoặc khó chịu ở dạ dày, trong khi nhai chậm giúp toàn bộ quá trình ăn uống thoải mái hơn và ít gây gánh nặng cho cơ thể.

Nhai kỹ giúp giảm gánh nặng cho cơ quan tiêu hóa, cho phép thức ăn tiếp xúc hoàn toàn với các enzyme và giảm đầy hơi, khó tiêu đồng thời tận hưởng hương vị thức ăn trọn vẹn hơn.

Ăn những món yêu thích vào bữa sáng

Khi đi quay phim, để kiểm soát cân nặng, diễn viên Châu Tấn có thói quen ăn những món nhiều calo từ buổi sáng, các bữa sau đó sẽ là những món ít calo như dưa leo, khoai lang, ngô luộc...

Nữ diễn viên cho biết mỗi khi đang trong quá trình quay phim, cô sẽ ăn những món thấy thèm vào bữa sáng. Các bữa ăn tiếp theo sẽ chủ yếu là các món ít calo, dễ tiêu. Việc ăn các món khoái khẩu vào bữa sáng giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hao calo dư thừa, nhờ đó hạn chế tích mỡ, tăng cân.

Châu Tấn nói thêm, việc kiểm soát cân nặng nhằm đảm bảo sự ổn định ngoại hình cho nhân vật chứ thường ngày cô tập trung vào sự điều độ, lành mạnh thay vì quá khắt khe với bản thân. Bên cạnh việc ăn uống điều độ, nữ diễn viên cũng tập gym, yoga, bơi lội... góp phần giữ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Nhan sắc ít son phấn của Châu Tấn ở tuổi 51.

Châu Tấn sinh tháng 10/1974, tên thật Châu Mễ Ca. Thời thiếu nữ, cô là người mẫu ảnh lịch đình đám Trung Quốc, được yêu thích bởi vẻ đẹp thông minh, trong trẻo. Nhờ ảnh lịch, cô được các đạo diễn chú ý, mời đóng phim. Người đẹp thành công với các tác phẩm truyền hình, điện ảnh như Anh hùng xạ điêu, Cao lương đỏ, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Tô Khất Nhi, Như Ý truyện, Bao giờ trăng sáng, Hero... Châu Tấn hiện tích cực tham gia đóng phim, ghi hình quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí lớn... Ở tuổi ngũ tuần, cô sống kín tiếng đời tư, được khán giả yêu mến. Gần đây, Châu Tấn đang tham gia dự án Ngày mai sẽ tươi sáng hơn của đạo diễn Trần Khả Tân.