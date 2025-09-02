Đại gia 50 tuổi bị mỉa mai khi cưới vợ kém 20 tuổi

Trên Weibo, Thôi Xán đăng ảnh chụp cùng Uông Vũ và viết: "30 tuổi, duyên phận đã định với ông Uông". Ảnh chụp cho thấy Thôi Xán cao ráo và nổi bật, thậm chí còn cao hơn chồng. Trong khi đó, Uông Vũ (50 tuổi) xuất hiện với phong thái điềm tĩnh.

Theo Sinchew, hai người đăng ký kết hôn giữa tháng 8 tại Cục Dân chính quận Hoàng Phố, Thượng Hải, Trung Quốc.

Thông tin này ngay lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai khoảng cách tuổi tác: "Nếu không nói, tôi tưởng hai người là cha con" hay "Tứ thiếu gia Bắc Kinh nay đã thành… chú rồi".

Trước những bình luận chỉ trích, Uông Vũ lên tiếng trên Weibo khẳng định bản thân chưa từng thích thú với danh hiệu "thiếu gia": "Tôi luôn khiêm tốn và kín đáo, thường tự nhủ mình là một người bình thường chứ không phải là một thiếu gia như bên ngoài vẫn nói. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc và ủng hộ".

Ông cho biết bản thân chỉ muốn sống giản dị, làm việc để tự tạo thành quả, thời gian rảnh thì dành cho sở thích cá nhân như trượt tuyết, đi thuyền, và chú trọng các hoạt động thiện nguyện.

Theo QQ, Uông Vũ một trong những gương mặt nổi bật nhất trong "Tứ đại thiếu gia Bắc Kinh", cùng thời với Uông Tiểu Phi, Vương Kha và Vương Sóc. Cha ông là cựu Thị trưởng Thượng Hải Uông Đạo Hàm, sở hữu nền tảng chính trị và kinh doanh vững chắc. Thời trẻ, Uông Vũ thường xuyên xuất hiện trên các bản tin giải trí, với tin đồn hẹn hò với nhiều nữ diễn viên bao gồm: Trương Mẫn, Triệu Vy, Huỳnh Dịch và Trần Tử Hàm.

Cuộc tình được nhắc nhiều nhất của ông là với nữ diễn viên Lý Ngọc - từng đóng "Phương Vũ" trong Tân dòng sông ly biệt. Khi Lý Ngọc qua đời vì ung thư hạch năm 2009, Uông Vũ với tư cách hôn phu đã chăm sóc cha mẹ cô nhiều năm. Câu chuyện này vẫn được nhiều cư dân mạng gọi là "chuyện tình bi kịch ngoài đời thực".

Trong khi đó, Thôi Xán hiện sống tại London, từng du học Anh, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hình ảnh "da trắng, giàu có, xinh đẹp". Cô thường xuyên chia sẻ trang phục và trải nghiệm du lịch của mình trên mạng xã hội.