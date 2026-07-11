Mẹ bầu Huyền Trang 'Mù Tạt' tham gia 'cuộc chiến' bikini

Có thai ở những tháng đầu, MC Huyền Trang "Mù Tạt" - bà xã cầu thủ Đức Huy - tôn đường cong nảy nở qua mẫu bikini cúp ngực và thắt dây mảnh phóng khoáng.

Hoa hậu Tiểu Vy chọn áo tắm tam giác tương tự các "It girl" phương Tây, khai thác triệt để body mảnh mai.

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh khoe làn da rám nắng sau nhiều chuyến lặn biển liên tiếp.

Ca sĩ Tóc Tiên trung thành với loạt đồ bơi kiệm vải - thiết kế phù hợp những cô nàng tự tin tuyệt đối về vóc dáng bản thân.

Diễn viên Minh Hằng chọn chất liệu bắt sáng để làm mới phong cách đi biển ngày hè.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến nhiều khán giả trầm trồ về thân hình "gái ba con" nuột nà.

Hot mom Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi - cũng được khen ngợi về khả năng giữ dáng sau ba lần sinh nở.

MC Thanh Thanh Huyền hòa cùng trào lưu bikini "không thể nhỏ hơn".

Ca sĩ Bảo Thy mặc monokini khoét hông cao để khoe thành quả giảm cân: "Sau hai tháng áp dụng ăn uống lành mạnh, từ bỏ những thói quen cũ, kỷ luật khắt khe với bản thân, mình đã tiễn được 6 kg thịt mỡ".

DJ Mie áp dụng xu hướng phối áo tắm cùng quần cạp trễ mở khóa phóng khoáng.

Người mẫu Minh Triệu thu hút chú ý vào vùng bụng không mỡ thừa, nổi rõ những múi cơ săn chắc.