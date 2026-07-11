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Mẹ bầu Huyền Trang 'Mù Tạt' tham gia 'cuộc chiến' bikini

Sự kiện: Thời trang

Mang thai con đầu lòng, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' diện đồ bơi sexy không kém dàn mỹ nhân như Tiểu Vy, Diệp Lâm Anh, Tóc Tiên...

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 1

Có thai ở những tháng đầu, MC Huyền Trang "Mù Tạt" - bà xã cầu thủ Đức Huy - tôn đường cong nảy nở qua mẫu bikini cúp ngực và thắt dây mảnh phóng khoáng.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 2

Hoa hậu Tiểu Vy chọn áo tắm tam giác tương tự các "It girl" phương Tây, khai thác triệt để body mảnh mai.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 3

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh khoe làn da rám nắng sau nhiều chuyến lặn biển liên tiếp.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 4

Ca sĩ Tóc Tiên trung thành với loạt đồ bơi kiệm vải - thiết kế phù hợp những cô nàng tự tin tuyệt đối về vóc dáng bản thân.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 5

Diễn viên Minh Hằng chọn chất liệu bắt sáng để làm mới phong cách đi biển ngày hè.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 6

Ca sĩ Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến nhiều khán giả trầm trồ về thân hình "gái ba con" nuột nà.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 7

Hot mom Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi - cũng được khen ngợi về khả năng giữ dáng sau ba lần sinh nở.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 8

MC Thanh Thanh Huyền hòa cùng trào lưu bikini "không thể nhỏ hơn".

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 9

Ca sĩ Bảo Thy mặc monokini khoét hông cao để khoe thành quả giảm cân: "Sau hai tháng áp dụng ăn uống lành mạnh, từ bỏ những thói quen cũ, kỷ luật khắt khe với bản thân, mình đã tiễn được 6 kg thịt mỡ".

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 10

DJ Mie áp dụng xu hướng phối áo tắm cùng quần cạp trễ mở khóa phóng khoáng.

Mẹ bầu Huyền Trang &#39;Mù Tạt&#39; tham gia &#39;cuộc chiến&#39; bikini - 11

Người mẫu Minh Triệu thu hút chú ý vào vùng bụng không mỡ thừa, nổi rõ những múi cơ săn chắc.

Nữ MC thể thao đình đám khoe dáng bốc lửa với bikini
Nữ MC thể thao đình đám khoe dáng bốc lửa với bikini

Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC thể thao nổi tiếng Eva Murati đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển khiến fan xôn...

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/07/2026 00:02 AM (GMT+7)
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