Lý Nhã Kỳ xách túi hơn nửa tỷ đồng dự sự kiện

Lý Nhã Kỳ thu hút chú ý khi diện trang phục phong cách cổ điển với váy cúp ngực đính họa tiết 3D dáng dài, phối găng tay opera màu beige cách điệu như một chiếc áo choàng nhẹ.

Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng chiếc túi Chanel Makeup Palette Minaudiere từng được giới mộ điệu săn đón ngay khi vừa ra mắt mùa thu đông 2025.

Mẫu túi lấy cảm hứng từ bảng phấn trang điểm Chanel, được coi là sự kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật, thể hiện nét tinh nghịch nhưng không kém phần sang trọng.

Diễn viên cho biết cô có sở thích sưu tầm những món thời trang, độc lạ với kho túi hiệu đến từ các nhà mốt xa xỉ như: Chanel, Hermes, Dior...

Với thiết kế đặc biệt, Chanel Makeup Palette Minaudiere được nhiều tín đồ của nhà mốt Pháp sưu tầm. Chiếc túi này được yết giá 20,6 nghìn USD (khoảng 535 triệu đồng) nhưng ở thị trường thứ cấp, giá có thể lên tới 30-33 nghìn USD (khoảng 800 triệu đồng).

Những năm gần đây, cô chủ động giảm hoạt động giải trí để dành thời gian cho đầu tư và cuộc sống riêng. Dù vậy, cô không xem đây là sự rời bỏ nghệ thuật.

Với diễn viên, nghệ thuật vẫn là lĩnh vực cô yêu thích và sẽ tiếp tục tham gia khi có dự án phù hợp. Sau nhiều năm hoạt động ở showbiz, cô hiện không còn đặt nặng chuyện phải chứng minh bản thân.

Ở tuổi ngoài 40, cô nhận ra thành công lớn nhất không phải sở hữu bao nhiêu tài sản, mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương bên cạnh.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, tên thật Trần Thị Thanh Nhàn, được biết đến qua các phim Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh. Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012 và nhiều lần xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp.

Ảnh: Luke Nguyễn