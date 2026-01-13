Vợ Phan Thành xách túi hơn nửa tỷ đồng vi vu cùng chồng

"Nàng dâu hào môn" chưng diện loạt trang phục phong cách cổ điển trên phố. Để tạo điểm nhấn cho các set đồ, vợ thiếu gia Phan Thành sử dụng mẫu túi Hermes Kelly Epsom Electrum Hardware. Trên các nền tảng mua sắm hàng hiệu như Madison Avenue Couture, Sothebys, mẫu túi hiện có giá khoảng 30.000 - 33.500 USD (tương đương từ 780 đến 850 triệu đồng).

Vợ chồng Primmy Trương đi chơi Hong Kong cùng vợ chồng em trai Phan Hoàng.

'Nàng dâu hào môn' khoe phong cách cùng chiếc túi xách Hermes xa xỉ.

Thiết kế được Primmy Trương sắm khoảng ba năm trước. Thời điểm đó, mẫu Hermes Kelly có giá trên thị trường hơn nửa tỷ đồng. Từ khi tậu về tủ đến nay, chiếc túi xách xa xỉ đồng hành cùng bà xã Phan Thành trong nhiều chuyến du lịch Âu - Á. Cô thường kết hợp túi với khăn lụa màu sắc cùng hãng để tạo điểm nhấn, đi với trang phục theo phong cách sang trọng.

Dưới những hình ảnh của Primmy Trương, nhiều khán giả khen cô phối đồ: "Tuyệt đối điện ảnh"; "Bạn này có gu ăn mặc nhìn sang, thanh lịch, chuẩn dâu hào môn"; "Thích cách phối đồ của bạn này, trông ra dáng tiểu thư"...

Mẫu Hermes Kelly đen không phải là chiếc Hermes duy nhất trong bộ sưu tập của Primmy Trương. Bà mẹ hai con tậu nhiều mẫu túi hơn nửa tỷ đồng từ thương hiệu xa xỉ nước Pháp, trong đó có Kelly vàng, Birkin be hay Birkin da đà điểu giá hơn một tỷ đồng.

Primmy Trương xách chiếc Kelly vàng khi đi Singapore cùng chồng con hồi tháng 10/2025.

Primmy Trương tên thật Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992. Cô là người mẫu ảnh, beauty blogger khá nổi tiếng trong giới trẻ. Mẹ của người đẹp là bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng ở TP HCM, đồng thời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017-2019. Cô kết hôn cùng Phan Thành - con trai đại gia Phan Quang Chất - năm 2021 và có hai con.

Từ khi kết hôn, Primmy Trương sống kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện mỹ phẩm, thời trang. Cô được nhiều khán giả khen và học hỏi cách làm đẹp, mix đồ.