Lý do nữ BTV VTV rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026

Là một trong những thí sinh nhận được sự chú ý khi ghi danh tham gia Miss Grand Vietnam 2026, BTV thể thao Ngọc Quỳnh bất ngờ thông báo rút lui khỏi cuộc thi khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

BTV Ngọc Quỳnh rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026.

Trên trang cá nhân, nữ biên tập viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì dành sự quan tâm, động viên và ủng hộ cô trong những ngày qua. Tuy nhiên, người đẹp cho biết không thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi vì lịch trình công việc.

"Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người. Tuy vậy, do không thể thu xếp được công việc, tôi đành lỡ hẹn với cuộc thi ở dịp này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một dịp khác, khi không bị vướng bận bởi không gian và thời gian. Còn bây giờ, chúng mình vẫn sẽ gặp nhau trên VTV3 hàng ngày với Nóng cùng World Cup và nhiều chương trình khác nhé", cô chia sẻ.

Trước đó một vài ngày, BTC Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố Phạm Thị Ngọc Quỳnh đã ghi danh tham gia cuộc thi năm nay. Thông tin Ngọc Quỳnh tham gia Miss Grand Vietnam 2026 từng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người cho rằng cô là một trong những thí sinh có tiềm năng cạnh tranh vương miện.

Người đẹp sinh năm 1998 đến từ Hải Phòng hiện là Biên tập viên Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), từng được công chúng biết tới khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.

Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng gương mặt thanh tú, Ngọc Quỳnh được nhiều khán giả biết đến qua các bản tin thể thao trên sóng truyền hình quốc gia.

Ngọc Quỳnh đang dẫn dắt chương trình "Nóng cùng World Cup".

Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Nóng cùng World Cup, Đối thoại với chính mình và các bản tin thể thao của VTV. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, người đẹp quê Hải Dương còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Cô là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và có chứng chỉ IELTS 7.0. Trước đó, Ngọc Quỳnh nhiều lần đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh ở bậc THCS và THPT.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lựa chọn theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, MC song ngữ trước khi bén duyên với nghề biên tập viên truyền hình. Khả năng ngoại ngữ tốt cũng là một trong những lợi thế giúp người đẹp ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2024, Phạm Thị Ngọc Quỳnh vượt qua hàng chục thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Trong đêm chung kết, cô là thí sinh hiếm hoi thể hiện phần thi ứng xử bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời giành thêm danh hiệu Người đẹp Áo dài.