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Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện

Sự kiện: Lan Khuê

Siêu mẫu Lan Khuê diện vest may đo của Hà Thanh Huy, phối trang sức Tiffany & Co. trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, tham dự sự kiện mới đây.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 1

Bà mẹ một con thu hút chú ý khi chọn bộ vest xám phối top bra hồng khoe eo thon, trang điểm tông nude, nhấn mắt và môi, kết hợp tóc xoăn vào nếp, tạo tương phản với các thiết kế trang sức bản lớn.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 2

Để hoàn thiện tổng thể, Lan Khuê phối cùng dây chuyền Tiffany Titan by Pharrell Williams bằng vàng 18K, dài 16,75 inch, tổng trọng lượng kim cương 3,71 carat, có giá 67.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Thiết kế thuộc bộ sưu tập Tiffany Titan do nghệ sĩ Pharrell Williams hợp tác với Tiffany & Co., lấy cảm hứng từ thần Poseidon và cây đinh ba trong thần thoại Hy Lạp. Họa tiết mũi giáo góc cạnh được kết hợp với các mắt xích uốn cong, tạo vẻ mạnh mẽ.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 3

Dây chuyền Tiffany HardWear Double Link Pendant bằng vàng hồng 18K, giá 5.900 USD (khoảng 150 triệu đồng), giúp Lan Khuê tăng điểm nhấn trên set đồ.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 4

Cô đeo vòng Tiffany Titan by Pharrell Williams bằng vàng hồng 18K đính kim cương pavé, giá 33.000 USD (khoảng 840 triệu đồng). Mẫu vòng có tổng trọng lượng kim cương 1,75 carat, phù hợp với cổ tay có chu vi tối đa 6,75 inch.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 5

Hoàn thiện bộ trang sức là hoa tai Tiffany HardWear Medium Link bằng vàng 18K, giá 3.950 USD (khoảng 100 triệu đồng). Thiết kế lấy cảm hứng từ những mắt xích đặc trưng của bộ sưu tập HardWear.

Lan Khuê đeo trang sức hơn 2,8 tỷ đồng dự sự kiện - 6

Lan Khuê tên thật là Trần Ngọc Lan Khuê - 34 tuổi, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, vào top 11 Miss World 2015. Cô kết hôn với Việt kiều Canada - John Tuấn Nguyễn - năm 2018 và sinh con trai một năm sau đó.

'Dâu hào môn' Lan Khuê đeo trang sức 1 tỷ đồng đi sự kiện
'Dâu hào môn' Lan Khuê đeo trang sức 1 tỷ đồng đi sự kiện

Hoa khôi Lan Khuê tô điểm phong cách bằng bộ trang sức Bulgari trị giá gần 37.000 USD.

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Theo Khắc Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2026 10:34 AM (GMT+7)
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