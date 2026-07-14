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Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng

Sự kiện: Lan Khuê Phong cách thời trang của SAO

Hoa khôi Lan Khuê diện đầm nhiều khoảng hở và tô điểm phong cách bằng bộ trang sức hàng hiệu xấp xỉ 138.000 USD.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 1

Dự sự kiện thời trang mới đây, Lan Khuê gây ấn tượng khi mặc xiêm y cắt xẻ táo bạo, làm nổi bật vòng một cùng cặp chân thon dài.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 2

Bà xã doanh nhân Tuấn John hoàn thiện tổng thể bằng cách mix layer ba chiếc vòng cổ với nhiều vòng tay và nhẫn từ thương hiệu nổi tiếng.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 3

Đắt giá nhất trên set đồ của người đẹp 34 tuổi là thiết kế vòng tay Bulgari Serpenti Viper vàng trắng 18K, nạm full kim cương nặng 3,64 carat, được yết 46.700 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 4

Lan Khuê đeo thêm vòng tay cùng dòng Serpenti Viper nhưng với chất liệu vàng 18K, đính 0,47 carat kim cương, tiêu tốn 13.700 USD (gần 363 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 5

Vòng tay Bvlgari Tubogas 3.450 USD (hơn 91 triệu đồng) được chế tác từ vàng và thép không gỉ.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 6

Bà mẹ một con chọn mẫu vòng cổ Bulgari Serpenti Viper 27.600 USD (hơn 730 triệu đồng), chất liệu vàng 18K đính 0,41 carat kim cương.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 7

3.950 USD (hơn 104 triệu đồng) là giá của chiếc dây chuyền B.zero1 vàng 18K đính 0,25 carat kim cương.

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 8

Vòng cổ B.zero1 kết hợp vàng và ceramic được yết 3.850 USD (gần 102 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 9

Thiết kế nhẫn Bulgari Serpenti Viper vàng trắng 18K đính 0,59 carat kim cương khiến Lan Khuê phải đầu tư 12.500 USD (gần 331 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 10

Phu nhân hào môn phối thêm chiếc nhẫn tương tự nhưng với chất liệu vàng 18K, giá 11.800 USD (hơn 312 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 11

Nhẫn Serpenti Viper đính 0,1 carat kim cương tiêu tốn 6.000 USD (gần 159 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 12

Trong khi đó, chiếc nhẫn vàng trơn được bán ở mức 2.790 USD (gần 74 triệu đồng).

Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng - 13

Nhan sắc 9X còn nhấn nhá bông tai Serpenti Viper 5.650 USD (gần 150 triệu đồng), chất liệu vàng 18K đính 0,18 carat kim cương.

Tổng cộng, bộ trang sức Bulgari của Lan Khuê trị giá 137.990 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).

Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34
Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34

Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.

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Theo Mi So - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/07/2026 08:53 AM (GMT+7)
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