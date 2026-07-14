Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng

Dự sự kiện thời trang mới đây, Lan Khuê gây ấn tượng khi mặc xiêm y cắt xẻ táo bạo, làm nổi bật vòng một cùng cặp chân thon dài.

Bà xã doanh nhân Tuấn John hoàn thiện tổng thể bằng cách mix layer ba chiếc vòng cổ với nhiều vòng tay và nhẫn từ thương hiệu nổi tiếng.

Đắt giá nhất trên set đồ của người đẹp 34 tuổi là thiết kế vòng tay Bulgari Serpenti Viper vàng trắng 18K, nạm full kim cương nặng 3,64 carat, được yết 46.700 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Lan Khuê đeo thêm vòng tay cùng dòng Serpenti Viper nhưng với chất liệu vàng 18K, đính 0,47 carat kim cương, tiêu tốn 13.700 USD (gần 363 triệu đồng).

Vòng tay Bvlgari Tubogas 3.450 USD (hơn 91 triệu đồng) được chế tác từ vàng và thép không gỉ.

Bà mẹ một con chọn mẫu vòng cổ Bulgari Serpenti Viper 27.600 USD (hơn 730 triệu đồng), chất liệu vàng 18K đính 0,41 carat kim cương.

3.950 USD (hơn 104 triệu đồng) là giá của chiếc dây chuyền B.zero1 vàng 18K đính 0,25 carat kim cương.

Vòng cổ B.zero1 kết hợp vàng và ceramic được yết 3.850 USD (gần 102 triệu đồng).

Thiết kế nhẫn Bulgari Serpenti Viper vàng trắng 18K đính 0,59 carat kim cương khiến Lan Khuê phải đầu tư 12.500 USD (gần 331 triệu đồng).

Phu nhân hào môn phối thêm chiếc nhẫn tương tự nhưng với chất liệu vàng 18K, giá 11.800 USD (hơn 312 triệu đồng).

Nhẫn Serpenti Viper đính 0,1 carat kim cương tiêu tốn 6.000 USD (gần 159 triệu đồng).

Trong khi đó, chiếc nhẫn vàng trơn được bán ở mức 2.790 USD (gần 74 triệu đồng).

Nhan sắc 9X còn nhấn nhá bông tai Serpenti Viper 5.650 USD (gần 150 triệu đồng), chất liệu vàng 18K đính 0,18 carat kim cương.

Tổng cộng, bộ trang sức Bulgari của Lan Khuê trị giá 137.990 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).