Siêu mẫu Việt là cháu gái hiệu trưởng, làm dâu hào môn, tuổi 34 'gây sốt' với style mùa hè năng động

Siêu mẫu Lan Khuê tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh style chào hè năng động trên trang cá nhân.

Người đẹp lựa chọn áo corset tông màu trung tính kết hợp chân váy denim bất đối xứng cùng mũ lưỡi trai thời thượng. Set đồ đơn giản nhưng vẫn giúp cô tôn lên lợi thế hình thể đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp đã trở thành "thương hiệu" suốt nhiều năm qua.

Thần thái tự tin, biểu cảm cuốn hút cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp cô trở thành tâm điểm trong từng khung hình. Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng hiện tại của Lan Khuê không hề thua kém thời điểm còn hoạt động sôi nổi trên các sàn diễn chuyên nghiệp.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con. Không ít ý kiến cho rằng Lan Khuê đang ở giai đoạn chín muồi nhất về cả sắc vóc lẫn phong cách thời trang.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù đã bước sang tuổi 34 và trải qua hành trình làm mẹ, Lan Khuê vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh để giữ gìn hình ảnh.

Lan Khuê sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn ông cô chính là Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đại học danh tiếng này - GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Bản thân Lan Khuê trong 12 năm học phổ thông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đậu vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với số điểm thuộc hàng top. Năm 2018, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Lan Khuê bất ngờ kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn — cháu nội bà Tư Hường, người sáng lập tập đoàn Toàn Cầu — và trở thành dâu trong một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.