5 thói quen hàng ngày khiến collagen 'bốc hơi' nhanh hơn bạn tưởng

Collagen là loại protein quan trọng giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi và vẻ căng mịn của làn da. Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu sản xuất collagen chậm dần. Sự suy giảm này khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ, kém săn chắc và lão hóa theo thời gian.

Dù mất collagen là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhiều thói quen diễn ra hằng ngày có thể vô tình đẩy nhanh quá trình này. Từ chế độ sinh hoạt, ăn uống đến những sai lầm trong chăm sóc da, các yếu tố tưởng chừng vô hại đều có thể khiến collagen bị phá hủy nhanh hơn, làm làn da xuống cấp sớm. Nhận biết và thay đổi những thói quen này sẽ giúp bảo vệ "khung nâng đỡ" tự nhiên của da, duy trì vẻ trẻ trung lâu dài. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến khiến collagen hao hụt nhanh hơn bạn tưởng.

Sự suy giảm collagen là một trong những nguyên nhân chính khiến làn da lão hóa, mất độ săn chắc và xuất hiện nếp nhăn. Ảnh: kosmoderma

1. Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Khi cơ thể thường xuyên ở trạng thái stress, nồng độ hormone cortisol tăng cao, kích thích phản ứng viêm và làm suy giảm khả năng tự phục hồi của da.

Theo thời gian, collagen bị phân hủy nhanh hơn, khiến da mỏng, kém đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ. Vì vậy, duy trì tinh thần thư giãn, ngủ đủ giấc hoặc tập yoga, thiền, vận động nhẹ mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ làn da trẻ trung.

2. Thiếu ngủ

Giấc ngủ là khoảng thời gian cơ thể tái tạo và phục hồi, trong đó có quá trình sản sinh collagen giúp duy trì làn da săn chắc. Thường xuyên ngủ không đủ giấc hoặc ngủ kém chất lượng có thể làm gián đoạn quá trình này, đồng thời gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Về lâu dài, làn da dễ trở nên xỉn màu, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm. Duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm là một trong những cách đơn giản để bảo vệ lượng collagen tự nhiên của da.

3. Bỏ qua kem chống nắng

Các bác sĩ da liễu đều khẳng định tia UV là một trong những "kẻ thù" lớn nhất của collagen. Khi da tiếp xúc với ánh nắng mà không được bảo vệ, tia UV sẽ phá vỡ các sợi collagen và elastin, đẩy nhanh quá trình lão hóa do ánh nắng. Tổn thương này vẫn tích lũy ngay cả trong những ngày nhiều mây hoặc khi bạn chỉ di chuyển ngoài trời trong thời gian ngắn như đi bộ, lái xe.

Vì vậy, thoa kem chống nắng mỗi ngày là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ collagen, duy trì làn da săn chắc và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Kem chống nắng được xem là "lá chắn" giúp bảo vệ da trước tia UV, ngăn ngừa sạm nám, nếp nhăn và sự suy giảm collagen.

4. Hút thuốc lá

Hút thuốc không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn là tác nhân khiến làn da lão hóa nhanh hơn. Các chất độc trong khói thuốc làm gia tăng stress oxy hóa, giảm lưu lượng máu đến da, từ đó cản trở quá trình cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết cho tế bào. Điều này khiến collagen và elastin bị phá hủy nhanh hơn, làm da mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ sớm. Bên cạnh đó, động tác mím môi lặp đi lặp lại khi hút thuốc cũng góp phần hình thành các nếp nhăn quanh miệng theo thời gian.

5. Ăn quá nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa da. Lượng đường dư thừa trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng glycation, khiến các phân tử đường bám vào collagen và elastin, làm chúng trở nên cứng, kém đàn hồi và dễ bị tổn thương. Hệ quả là làn da mất đi độ săn chắc, nếp nhăn và tình trạng chảy xệ xuất hiện rõ hơn theo thời gian.

Thỉnh thoảng thưởng thức đồ ngọt không phải là vấn đề, nhưng việc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm chứa đường bổ sung có thể khiến collagen suy giảm nhanh hơn và ảnh hưởng đến vẻ trẻ trung của làn da.