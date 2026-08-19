Sở thích đeo đồng hồ tiền tỷ của Tăng Thanh Hà

Thay vì sử dụng trang sức cầu kỳ, Tăng Thanh Hà có sở thích đeo đồng hồ tôn cá tính riêng mỗi khi đi làm, dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay đến các sự kiện.

Hôm 18/8, nữ chính phim 'Hoàng hậu cuối cùng' chia sẻ hình ảnh diện set đồ trắng, phối túi da bê kiểu dáng tối giản. Để hoàn thiện phong cách, người đẹp kết hợp đồng hồ Hublot Big Bang One Click Steel White Diamonds 39 mm. Ảnh: Facebook Tăng Thanh Hà

Thiết kế có vỏ và dây bằng thép không gỉ, phần bezel đính 36 viên kim cương với tổng trọng lượng khoảng 0,76 carat. Theo giá niêm yết từ hãng, đồng hồ có giá 17.600 euro, tương đương khoảng 550 triệu đồng. Ảnh: Hublot

Hồi tháng 5, khi đi cà phê cùng bạn bè, bà mẹ ba con chọn phong cách tối giản và kết hợp đồng hồ Patek Philippe Twenty 4, dòng sản phẩm dành cho nữ ra mắt năm 1999. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà

Mẫu cô sử dụng là phiên bản 7300/1200R-010, vỏ vàng hồng, mặt số 36 mm, hai hàng kim cương ở viền với tổng cộng 160 viên, nặng khoảng 0,81 carat, giá bán khoảng 1,75 tỷ đồng. Thiết kế có khả năng chống nước ở độ sâu 30 m. Ảnh: Patek Philippe

Trong bộ sưu tập của Tăng Thanh Hà còn có một mẫu Rolex Oyster Perpetual Datejust được định giá gần 1,4 tỷ đồng. Đây là món quà bố chồng - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tặng cô khi về làm dâu. Ảnh: Facebook Lương Mạnh Hải

Thiết kế làm từ vàng 18K, đính kim cương ở vành vỏ và mặt số, sử dụng kính sapphire chống xước. Đồng hồ trang bị bộ máy tự động với rotor Perpetual, dự trữ năng lượng khoảng 55 giờ và chống nước ở độ sâu 100 m. Ảnh: Rolex

Ngoài mẫu Rolex có giá trị lớn, Tăng Thanh Hà còn sở hữu một phiên bản Oyster Perpetual Datejust khác, giá hơn 337 triệu đồng. Ảnh: Facebook Tăng Thanh Hà

Đồng hồ kết hợp vàng trắng và thép không gỉ, đính 10 viên kim cương tại các cọc số, đi cùng vành khía đặc trưng của Rolex. Thiết kế có thời lượng dự trữ năng lượng khoảng 70 giờ và khả năng chống nước ở độ sâu 100 m. Ảnh: Rolex

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng diễn viên có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021. Ảnh: Facebook Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà trở lại điện ảnh sau 13 năm với vai diễn trong phim 'Hoàng hậu cuối cùng' của đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân. Video: Rain Đinh