Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà

Sự kiện: Tăng Thanh Hà

Diễn viên Tăng Thanh Hà trung thành với sắc đen và thường phối trang phục màu này theo hướng tối giản nhưng kiểu dáng đa dạng.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 1

Một lần đi làm mới đây, Tăng Thanh Hà mix áo thun đen trơn cùng chân váy lụa và túi xách bản lớn tiệp màu, nhấn nhá nét trẻ trung bằng mũ lưỡi trai và kính râm đồng điệu.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 2

Full set đen là công thức phối đồ yêu thích của mỹ nhân 40 tuổi, được cô áp dụng từ nhà ra phố nhiều năm nay.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 3

Hà Tăng ưu ái những thiết kế không bó sát, đem lại cảm giác thoải mái khi mặc như áo vạt lửng, polo, chân váy midi xếp nếp, quần Bermuda...

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 4

Bà mẹ ba con chỉ cần mẫu đầm suông dài ngang gối để tạo nên street style dạo phố Osaka, Nhật Bản.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 5

Khi muốn làm mới hình ảnh, Tăng Thanh Hà diện crop top với quần cạp cao và bổ sung layer bằng cách khoác thêm sơ mi tiệp màu.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 6

Có lúc diễn viên Hoàng hậu cuối cùng sử dụng áo khoác màu camel làm điểm nhấn cho bộ trang phục đen trơn.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 7

Bên cạnh đó, áo đen kết hợp quần jeans cũng là combo thường xuyên xuất hiện cùng Hà Tăng.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 8

Cả với phong cách mùa lạnh, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn cũng gắn liền gam màu yêu thích.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 9

Khi dự sự kiện, Tăng Thanh Hà mặc trang phục đơn giản và tô điểm vẻ ngoài bằng đồng hồ Rolex gần 1,4 tỷ đồng, túi Chanel gần 200 triệu đồng.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 10

Thực hiện photoshoot mới đây, phu nhân hào môn được nhiều khán giả khen ngợi khi đổi sang phong cách rock-chic với "cây" Chanel chất liệu da trị giá khoảng nửa tỷ đồng.

Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà - 11

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia các phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai cả "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng "ngọc nữ màn ảnh" có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021.

Hồi đầu tháng, Hà Tăng thu hút chú ý khi được giới thiệu đảm nhiệm vai chính Hoàng hậu Nam Phương trong phim chiếu rạp Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 13 năm rời showbiz.

Ảnh: FBNV

Trang phục đi du lịch chỉ hai màu sắc của Tăng Thanh Hà
Trang phục đi du lịch chỉ hai màu sắc của Tăng Thanh Hà

Mỗi khi vi vu, Tăng Thanh Hà chọn trang phục năng động, chỉ có hai tông màu trung tính và tối giản.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 00:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tăng Thanh Hà Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN