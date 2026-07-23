Đủ cách mix gam đen của Tăng Thanh Hà

Một lần đi làm mới đây, Tăng Thanh Hà mix áo thun đen trơn cùng chân váy lụa và túi xách bản lớn tiệp màu, nhấn nhá nét trẻ trung bằng mũ lưỡi trai và kính râm đồng điệu.

Full set đen là công thức phối đồ yêu thích của mỹ nhân 40 tuổi, được cô áp dụng từ nhà ra phố nhiều năm nay.

Hà Tăng ưu ái những thiết kế không bó sát, đem lại cảm giác thoải mái khi mặc như áo vạt lửng, polo, chân váy midi xếp nếp, quần Bermuda...

Bà mẹ ba con chỉ cần mẫu đầm suông dài ngang gối để tạo nên street style dạo phố Osaka, Nhật Bản.

Khi muốn làm mới hình ảnh, Tăng Thanh Hà diện crop top với quần cạp cao và bổ sung layer bằng cách khoác thêm sơ mi tiệp màu.

Có lúc diễn viên Hoàng hậu cuối cùng sử dụng áo khoác màu camel làm điểm nhấn cho bộ trang phục đen trơn.

Bên cạnh đó, áo đen kết hợp quần jeans cũng là combo thường xuyên xuất hiện cùng Hà Tăng.

Cả với phong cách mùa lạnh, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn cũng gắn liền gam màu yêu thích.

Khi dự sự kiện, Tăng Thanh Hà mặc trang phục đơn giản và tô điểm vẻ ngoài bằng đồng hồ Rolex gần 1,4 tỷ đồng, túi Chanel gần 200 triệu đồng.

Thực hiện photoshoot mới đây, phu nhân hào môn được nhiều khán giả khen ngợi khi đổi sang phong cách rock-chic với "cây" Chanel chất liệu da trị giá khoảng nửa tỷ đồng.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia các phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai cả "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng "ngọc nữ màn ảnh" có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021.

Hồi đầu tháng, Hà Tăng thu hút chú ý khi được giới thiệu đảm nhiệm vai chính Hoàng hậu Nam Phương trong phim chiếu rạp Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 13 năm rời showbiz.

Ảnh: FBNV