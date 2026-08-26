Bí quyết giúp Yoo In Na giữ nhan sắc 15 năm không đổi

Yoo In Na và Ha Ji Won tái ngộ trong series Yoo In-radio hôm 19/8 (ảnh trên) và ảnh kỷ niệm hai nữ diễn viên chụp cùng nhau khi tham gia phim Secret Garden năm 2010 (ảnh dưới). Ảnh: Youtube Yoo In-radio

Cuộc hội ngộ giữa Yoo In Na và Ha Ji Won trong tập 18 mùa 3 chương trình YouTube Yoo In-radio lên sóng ngày 19/8 đang trở thành chủ đề được khán giả Hàn Quốc bàn luận. Hai nữ diễn viên từng đóng chung trong Secret Garden phát sóng năm 2010 gặp lại nhau sau 15 năm. Ở tuổi 44, Yoo In Na xuất hiện với gương mặt tươi trẻ, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn, khiến nhiều người nhận xét thời gian dường như ít để lại dấu vết trên cô. Bí quyết của nữ diễn viên nằm ở những nguyên tắc làm đẹp và giữ dáng được duy trì nhiều năm.

Ăn món mình thích nhưng chỉ một lượng vừa đủ

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý nhất của Yoo In Na là không cố gắng loại bỏ hoàn toàn những món ăn mình thèm. Trong cuộc phỏng vấn với Harper’s BAZAAR Korea, cô cho biết nếu một món ăn khiến bản thân liên tục nghĩ đến, cô sẽ ăn sớm để giải tỏa cơn thèm nhưng chỉ với một lượng nhỏ. Theo Yoo In Na, sự thèm muốn kéo dài có thể khiến việc kiêng khem trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cô chọn thưởng thức một chút thay vì cố nhịn hoàn toàn rồi ăn quá nhiều sau đó. Cách tiếp cận này giúp nữ diễn viên duy trì chế độ ăn linh hoạt và dễ theo đuổi trong thời gian dài hơn. Đây cũng là điểm khác biệt trong tư duy giữ dáng của cô. Thay vì chia thực phẩm thành hai nhóm tuyệt đối là được ăn - không được ăn, Yoo In Na chú trọng lượng thức ăn và khả năng kiểm soát bản thân.

Ưu tiên các bữa ăn lành mạnh

Yoo In Na cho biết duy trì chế độ ăn khá đơn giản để giữ vóc dáng. Các lựa chọn như cơm gạo lứt, ngũ cốc, rau xanh được ưu tiên hơn trong những giai đoạn cô muốn kiểm soát cân nặng. Nữ diễn viên cũng nổi tiếng với nguyên tắc hạn chế đồ ăn vặt. Việc cắt giảm những món ăn nhiều đường hoặc ăn theo cảm xúc giúp cô kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào mà không cần áp dụng chế độ ăn kiêng quá phức tạp. Tuy nhiên, Yoo In Na không chủ trương phải ăn thật ít trong mọi thời điểm. Cô từng nói về việc chỉ ăn một lượng nhỏ món mình thích để thỏa mãn cơn thèm thay vì tạo áp lực phải kiêng tuyệt đối.

Yoo In Na chụp ảnh cùng Lee Dong Wook, bạn diễn trong phim Goblin. Ảnh: Chosun

Tập ít nhưng duy trì vận động đều

Yoo In Na duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Khi lịch trình bận rộn, cô từng chia sẻ bài tập tại nhà chỉ khoảng 10 phút với những động tác đơn giản tác động vào vùng eo và cơ thể. Điều quan trọng với nữ diễn viên là không để lịch trình bận rộn trở thành lý do ngừng vận động hoàn toàn. Những khoảng thời gian ngắn vẫn có thể được tận dụng để tập luyện thay vì chờ đến khi có một buổi tập hoàn hảo.

Chăm sóc da bằng thói quen đều đặn

Để giữ làn da mịn màng, Yoo In Na chú trọng việc uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Theo nữ diễn viên, chăm sóc da không chỉ là sử dụng mỹ phẩm mà còn liên quan đến những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Yoo In Na cũng ưu tiên chăm sóc da tại nhà thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các liệu pháp chuyên sâu. Cô từng nói việc sử dụng các biện pháp chăm sóc định kỳ để duy trì làn da, đồng thời chỉ tìm đến can thiệp chuyên nghiệp khi thực sự cần thiết. Điểm đáng chú ý là nữ diễn viên không xem một sản phẩm hay liệu pháp duy nhất là bí quyết cho nhan sắc. Sự ổn định của chu trình chăm sóc mới là yếu tố cô duy trì trong nhiều năm.

Uống trà như một thói quen hằng ngày

Yoo In Na cho biết cô yêu thích các loại trà như trà xanh, trà đen và trà ô long. Nữ diễn viên mô tả việc uống trà như một phần trong thói quen thường ngày, đặc biệt sau bữa ăn. Dù trà không phải thần dược giúp đảo ngược lão hóa, đây là một trong những lựa chọn đồ uống phù hợp với lối sống ít đường và chú trọng kiểm soát cân nặng của Yoo In Na.

Không theo đuổi sự hoàn hảo mỗi ngày

Bí quyết quan trọng nhất của Yoo In Na là tính linh hoạt. Cô vẫn ăn những món mình yêu thích nhưng biết dừng lại, không cần dành hàng giờ cho phòng tập nhưng duy trì vận động, không phụ thuộc vào một liệu trình làm đẹp duy nhất mà đầu tư vào những thói quen nhỏ.

Với Yoo In Na, nhan sắc không đổi có lẽ không đến từ việc cố níu giữ tuổi đôi mươi mà từ khả năng kiên trì với những nguyên tắc đơn giản trong suốt nhiều năm. Ảnh: Marie Claire

Yoo In Na sinh năm 1982, là diễn viên kiêm phát thanh viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được biết đến qua các phim High Kick Through the Roof, Secret Garden, Queen and I, My Secret Hotel, Guardian: The Lonely and Great God (Yêu tinh) và Touch Your Heart. Với vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ, Yoo In Na thường được khán giả nhận xét gần như không thay đổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 44, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc bền bỉ của màn ảnh Hàn Quốc.