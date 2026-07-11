Hoa hậu Ý Nhi 'gây bão' ở Thái Lan

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi thu hút chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch Thái Lan.

Không chỉ lựa chọn phong cách hiện đại quen thuộc, nàng hậu sinh năm 2002 gây ấn tượng khi hóa thân thành thiếu nữ Thái Lan trong bộ trang phục truyền thống đầy duyên dáng.

Xuất hiện giữa khung cảnh của một ngôi chùa trắng nổi tiếng, Hoa hậu Ý Nhi lựa chọn bộ trang phục màu xanh nhạt với các chi tiết đính kết tinh tế, giúp tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh. Ý Nhi kết hợp thêm trâm cài tóc, khuyên tai bản lớn và vòng hoa truyền thống, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa đậm nét văn hóa Thái Lan.

Ở từng khung hình, Ý Nhi đều ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn cùng những cử chỉ mềm mại. Từ góc nghiêng khoe đường nét gương mặt thanh tú cho đến khoảnh khắc chắp tay theo nghi thức chào đặc trưng của người Thái, Hoa hậu Ý Nhi đều mang đến cảm giác thanh lịch và nền nã.

Ngay sau khi được chia sẻ, bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng cũng như vóc dáng cân đối của Hoa hậu Ý Nhi.

Hoa hậu Ý Nhi cùng hội chị em xuất hiện tại Thái Lan.