Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam

Gần đây, khi trở về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè sau thời gian học tập tại Úc, Ý Nhi thực hiện bộ ảnh vô cùng ấn tượng.

Nàng hậu chia sẻ video diện trang phục áo dài hoa trải đều thân áo tạo cảm giác xuân hè rực rỡ. Điều khiến fan ngạc nhiên là chiếc khăn choàng ngoài cũng họa tiết hoa lớn.

Kết hợp với trang phục là kiểu tóc búi gọn và trang sức tối giản giúp sự chú ý tập trung vào gương mặt và tà áo dài.

Với Hoa hậu Ý Nhi, mẫu áo dài này khá phù hợp vì tôn lên hình ảnh mà cô thường theo đuổi: dịu dàng, nền nã và gần gũi.

Ở một layout khác, Ý Nhi xuất hiện với áo dài hồng pastel mix áo choàng kiểu móc cực kỳ đằm thắm.

Hiện tại, Ý Nhi đang học tại Úc theo kế hoạch đã được cô công bố trước đó. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, người đẹp tập trung vào việc học tập, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cũng như trau dồi kiến thức để phục vụ cho các dự định trong tương lai.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng thanh mảnh. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, người đẹp gây chú ý với các chỉ số hình thể cân đối và phong cách trình diễn tự tin.