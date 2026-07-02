Ý Nhi: Tôi chưa vội lấy chồng

Người đẹp từ Australia về nước nghỉ hè và thăm gia đình, dự loạt sự kiện làng giải trí. Hôm 18/6, Ý Nhi đón tuổi mới bên đồng nghiệp, người thân và bạn trai Anh Kiệt.

Bạn trai Anh Kiệt chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật Ý Nhi.

Chuyện tình của người đẹp và bạn trai học chung cấp ba tại quê nhà từng thu hút sự quan tâm của khán giả. Hồi tháng 5, hoa hậu đăng bức ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ "Marry Me" (Cưới anh nhé) khiến nhiều người cho rằng cô được Anh Kiệt cầu hôn. Tuy nhiên, Ý Nhi cho biết vô tình chứng kiến khoảnh khắc đẹp của một đôi trẻ lúc đi học nên chia sẻ với mọi người.

Quen Anh Kiệt đã lâu nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn bởi muốn tập trung để tốt nghiệp đại học đúng hạn, đồng thời dành thời gian xây dựng sự nghiệp ổn định hơn. Đại diện công ty quản lý của người đẹp cho biết: "Ý Nhi dự định lập gia đình vào khoảng bốn năm nữa".

Ý Nhi công khai bạn trai cùng tuổi ngay sau đăng quang Miss World Vietnam 2023. Anh Kiệt có vẻ ngoài giản dị, từng nhiều lần dự sự kiện cùng bạn gái. Có thời điểm, họ hạn chế xuất hiện cùng nhau nhưng vô tình khiến công chúng đồn đoán rạn nứt. Ý Nhi phủ nhận chuyện chia tay, đồng thời cho biết họ chọn cách âm thầm hỗ trợ nửa kia để hạn chế ồn ào. "Chúng tôi gắn kết bằng sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau", cô nói.

Ý Nhi trong bộ ảnh mừng tuổi mới.

Ba năm bước vào showbiz, Ý Nhi cho biết trưởng thành về suy nghĩ lẫn hành động sau một vài va vấp. Cô biết ơn tình cảm, sự bao dung của khán giả. Hồi tháng 3, khi thực hiện màn final walk (bước chân cuối cùng) chia tay nhiệm kỳ hoa hậu tại chung kết Miss World Vietnam, Ý Nhi bật khóc. Cô nhìn nhận chiếc vương miện không chỉ là danh hiệu mà mở ra cánh cửa mới, giúp cô được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người.

Với Ý Nhi, gia đình luôn là hậu phương, điểm tựa tinh thần giúp cô vượt qua một số giai đoạn khó khăn của tuổi đôi mươi. Cô về quê ở Gia Lai (Bình Định cũ) vào những ngày cuối tháng 6, theo chân bố - ông Huỳnh Tấn Nguyên, 53 tuổi - đi làm công trình xây dựng. "Chứng kiến sự lao động của bố, tôi tự nhủ phải sớm thành công để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục", hoa hậu cho biết.

Hoa hậu chia sẻ về cách giữ niềm tin trong cuộc sống khi làm diễn giả chương trình TEDx tại THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai, hôm 28/6.

Ý Nhi ưu tiên hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Hôm 27/6, hoa hâu về thăm một mái ấm hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, Ý Nhi sẽ hoàn thành chương trình học vào cuối năm. Sau đó, cô muốn tham gia hoạt động giải trí nhiều hơn.

Ý Nhi (thứ hai từ phải sang) giao lưu, thăm hỏi các bệnh nhân ung thư.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh viên năm cuối tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho nhiều thương hiệu, lấn sân diễn xuất. Tháng 5/2025, cô thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40 chung cuộc.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp