Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe thân hình đồng hồ cát

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh “đốn tim” người hâm mộ khi chia sẻ bộ ảnh mới khoe trọn visual gợi cảm trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh này, nàng hậu diện váy cúp ngực ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ cùng vóc dáng cân đối.

Người đẹp lựa chọn kiểu tóc xoăn bồng bềnh, kết hợp layout trang điểm sắc sảo và phụ kiện nổi bật để hoàn thiện tổng thể sang trọng, cuốn hút.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh của Hà Trúc Linh nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả không ngần ngại dành lời khen cho diện mạo ngày càng thăng hạng của nàng hậu: “Xinh đẹp tuyệt vời”, “Đẹp lấp lánh tỏa sáng em”, “Bộ ảnh này quá đẹp, từ thần thái đến trang điểm đều hoàn hảo”…

Từ khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh luôn duy trì sức hút ổn định. Bên cạnh việc tham gia sự kiện giải trí, cô còn tích cực đồng hành trong nhiều chương trình cộng đồng và hoạt động thiện nguyện. Hình ảnh năng động, chăm chỉ giúp người đẹp ghi điểm trong mắt công chúng.

Hiện tại, Hà Trúc Linh đang đồng hành cùng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 để tìm ra người kế nhiệm.