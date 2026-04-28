Tương lai của Miss Universe Vietnam

Ngày 16/4, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam.

Việc ông Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam phản ánh khủng hoảng cấu trúc của cả hệ sinh thái Miss Universe toàn cầu. Điều này cũng báo hiệu những khó khăn cho tổ chức sẽ tiếp quản bản quyền Miss Universe Vietnam trong tương lai.

Sự suy yếu toàn cầu

Ông Valentin Trần với 2 mùa giải ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Những năm gần đây, nhiều tổ chức quốc gia đã từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ do thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và không minh bạch của tổ chức MUO. Trước ông Valentin Trần, nhiều tổ chức cũng từ bỏ bản quyền Miss Universe.

RCN Televisión (hay Canal RCN) - một trong những mạng lưới truyền hình lớn và lâu đời nhất tại Colombia, đồng thời cũng là đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Colombia - đã xác nhận không gia hạn bản quyền cuộc thi năm 2026.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha (Nuestra Belleza España) cũng từ bỏ bản quyền Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ. Nguyên nhân là dù đã tuân thủ đầy đủ các khoản thanh toán được yêu cầu nhưng họ vẫn không nhận được bất kỳ tài liệu pháp lý hoặc giấy phép nào chứng nhận tư cách là chủ sở hữu giấy phép chính thức.

Quyết định rút lui của các tổ chức được cho là xuất phát từ hai vấn đề lớn. Thứ nhất là sự thiếu minh bạch từ tổ chức MUO, đặc biệt liên quan đến kết quả bình chọn và cách xử lý khiếu nại. Trong tuyên bố từ chức, ông Valentin cũng chia sẻ sự thất vọng về cách tổ chức MUO xử lý vấn đề liên quan đến kết quả bình chọn giải thưởng Voice for change ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Dù đã nhiều lần cố gắng trao đổi và tìm kiếm phương án giải quyết, chúng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng và cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình lẫn phản hồi", ông Valentin nói.

Thứ hai, đó là khủng hoảng niềm tin sau mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Cho đến nay, kết quả cuộc thi vẫn gây bức xúc trong công chúng. Người chiến thắng là người đẹp Mexico – Fatima Bosch vẫn gặp khó khăn trong việc chiếm được niềm tin của khán giả sau hơn nửa năm đăng quang. Trước đó, cô bị tố được ưu ái do gia đình người đẹp có mối quan hệ thân thiết với doanh nhân Raul Rocha – ông chủ Miss Universe.

Tương lai của Miss Universe Vietnam

Tương lai của Miss Universe Vietnam phụ thuộc chủ yếu vào sự ổn định của tổ chức Miss Universe toàn cầu.

Sau tuyên bố của ông Valentin Trần, các fan sắc đẹp Việt đang mong chờ đơn vị nắm bản quyền mới của Miss Universe Vietnam. Theo nguồn tin của Tiền Phong , Miss Universe Vietnam đã đổi chủ. Thông tin về việc đổi chủ sẽ được công bố trong tháng 5.

Quyết định của ông Valentin Trần như một tín hiệu cảnh báo về tương lai của Miss Universe Vietnam. Tương lai của tổ chức này hiện phụ thuộc chủ yếu vào sự ổn định của tổ chức Miss Universe toàn cầu, năng lực và chiến lược của đơn vị nắm bản quyền mới và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thị trường hoa hậu tại Việt Nam.

Nếu không thể tái định vị thành phiên bản mới, Miss Universe Vietnam được cho là khó lấy lại được vị thế như trước trong bối cảnh nhiều cuộc thi mới được đầu tư quy mô, tổ chức chuyên nghiệp và đều đặn.

Trong ngắn hạn, Miss Universe Vietnam dễ rơi vào bất ổn và suy yếu nếu không có nguồn lực đầu tư vững mạnh và được định hướng một hướng đi đúng đắn. Về dài hạn, tương lai của Miss Universe Vietnam được cho là gắn chặt với sự cải tổ của tổ chức MUO.

Hiện MUO ngày càng bất ổn và đánh mất niềm tin của công chúng. Mới đây, ông Nawat - Chủ tịch MGI đã tiết lộ tổ chức này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cải tổ và tái cấu trúc toàn diện trong tháng 4.

Nếu MUO cải tổ thành công sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tới Miss Universe Vietnam và các quốc gia khác. Ngược lại, nếu MUO tiếp tục dính bê bối, việc mua lại Miss Universe Vietnam được xem là canh bạc nhiều rủi ro với đơn vị nắm bản quyền mới.