Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 giữ da căng mọng nhờ 5 thói quen

Opal Suchata, 23 tuổi, đang theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Thammasat. Người đẹp từng giành á hậu 3 Miss Universe 2024 trước khi đăng quang Miss World 2025, trở thành đại diện đầu tiên của Thái Lan chiến thắng cuộc thi này. Ảnh: MW

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025, Opal Suchata Chuangsri tiếp tục gây chú ý khi được chuyên trang sắc đẹp Miss Global Beauties trao danh hiệu "Miss Grand Slam 2025" (Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025). Người đẹp Thái Lan chinh phục ban giám khảo và người hâm mộ không chỉ bằng gương mặt hài hòa mà còn bởi làn da căng khỏe, mái tóc bóng mượt cùng thần thái tự tin.

Ưu tiên nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong

Ít theo đuổi hình ảnh sắc sảo hay lớp trang điểm dày, Opal xây dựng phong cách làm đẹp đề cao vẻ đẹp tự nhiên, phù hợp với xu hướng Quiet beauty đang thịnh hành. Lớp nền mỏng, căng bóng trở thành dấu ấn của cô ở cả các cuộc thi sắc đẹp lẫn sự kiện quốc tế. Theo bác sĩ da liễu người Mỹ Shereene Idriss, nhà sáng lập Idriss Dermatology (New York), một làn da khỏe sẽ phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác tươi trẻ mà không cần quá nhiều mỹ phẩm. Vì vậy, chăm sóc hàng rào bảo vệ da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp luôn quan trọng hơn việc che phủ khuyết điểm.

Không bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Sinh sống tại Thái Lan, nơi chỉ số tia UV thường xuyên ở mức cao, Opal luôn dùng mũ, kính râm hoặc các phụ kiện chống nắng khi di chuyển ngoài trời. Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), tia UVA chiếm tới 95% lượng tia cực tím tiếp xúc với da và là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, nếp nhăn, tăng sắc tố cũng như mất collagen. Việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng mỗi ngày được xem là bước chăm sóc da quan trọng nhất để duy trì vẻ trẻ trung lâu dài.

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties nhận định Opal Suchata là 'hiện thân của vẻ đẹp vượt thời gian, trí tuệ tỏa sáng và khả năng dẫn dắt bằng lòng nhân ái. Ảnh: Instagram suchaaata

Ăn uống cân bằng thay vì giảm cân cực đoan

Với chiều cao 1,8 m cùng thân hình săn chắc, Opal Suchata không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắt khe. Trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc thi, cô ưu tiên thực phẩm giàu protein, rau xanh, trái cây và tinh bột chất lượng để duy trì năng lượng cho lịch trình luyện tập và di chuyển dày đặc. Chế độ ăn giàu protein kết hợp rau củ và chất béo lành mạnh không chỉ giúp duy trì khối cơ mà còn hỗ trợ tổng hợp collagen, giữ làn da săn chắc và hạn chế tình trạng gương mặt hốc hác khi giảm cân.

Duy trì tập luyện để cơ thể săn chắc

Thay vì hướng đến thân hình quá gầy, Opal Suchata xây dựng vóc dáng cân đối với vòng eo săn chắc và tư thế thẳng. Các huấn luyện viên sắc đẹp tại Thái Lan thường kết hợp bài tập sức mạnh, cardio và luyện dáng đi cho thí sinh nhằm cải thiện sự cân bằng cơ thể cũng như thần thái trên sân khấu. Theo Hội Y học Thể thao Mỹ (ACSM), tập luyện sức mạnh đều đặn còn giúp duy trì khối cơ, tăng mật độ xương và cải thiện độ săn chắc của cơ thể, đặc biệt ở phụ nữ.

Opal Suchata chuộng lối trang điểm tự nhiên với lớp nền mỏng, tông màu nhẹ và các đường nét được tôn lên vừa đủ để giữ vẻ ngoài trong trẻo. Ảnh: Instagram suchaaata

Trang điểm tôn đường nét tự nhiên

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở Opal là phong cách trang điểm trong trẻo với lớp nền mỏng, má hồng nhẹ, chân mày tự nhiên và son màu hồng đất hoặc nude đào. Chuyên gia trang điểm người Anh Lisa Eldridge nhận định lớp nền quá dày có thể khiến gương mặt mất đi chiều sâu và trông già hơn tuổi. Ngược lại, việc chỉ nhấn vào làn da khỏe, hàng mi và đôi môi sẽ tạo hiệu ứng trẻ trung, thanh thoát. Đây cũng là phong cách được nhiều hoa hậu quốc tế lựa chọn trong những năm gần đây.

Không theo đuổi những phương pháp làm đẹp cầu kỳ, Opal Suchata lựa chọn nền tảng bền vững gồm chăm sóc da khoa học, chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và lối sống lành mạnh. Chính sự nhất quán trong các thói quen này giúp cô duy trì vẻ đẹp tự nhiên, trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất của làng sắc đẹp quốc tế năm 2025.