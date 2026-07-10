Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị chê bai

Đạo diễn Christopher Nolan đã chính thức giới thiệu tác phẩm đồ sộ nhất sự nghiệp của mình thông qua buổi họp báo ra mắt trailer gần đây. Quy tụ dàn minh tinh hạng A Hollywood gồm Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson, bộ phim lập tức tạo ra sức nóng khủng khiếp. Ngay lúc hệ thống mở bán vé sớm cho các định dạng màn hình lớn cao cấp hay IMAX, lượng người dùng truy cập tăng đột biến đã làm sập ứng dụng đặt chỗ.

Nội dung "The Odyssey" xoay quanh hành trình gian truân ròng rã 10 năm của người hùng Odysseus do Matt Damon thủ vai sau khi cuộc chiến thành Troy khép lại. Để lột tả chân thực thế giới thần thoại vĩ đại, ê-kíp đã thực hiện ghi hình tại hàng loạt quốc gia. Các địa danh tuyệt đẹp được lựa chọn bao gồm Cảng Landeyjahöfn (Iceland), cảng Buckie, khu vực Culbin, phế tích lâu đài Findlater (Scotland), thành cổ Aït Benhaddou (Maroc), đảo Favignana (Italia), lâu đài cổ Methoni, bãi biển Voidokilia, hang Nestor (Hy Lạp).

Lupita Nyong'o bị chê khi thể hiện vai mỹ nhân trong thần thoại Hy Lạp. IMDB.

Sự đầu tư khổng lồ về mặt không gian quay phim khiến chính vị đạo diễn lừng danh cũng phải choáng ngợp. Ông khẳng định đây là dự án lớn nhất bản thân từng thực hiện. Khối lượng công việc khổng lồ mang lại cho vị thuyền trưởng cảm giác như đang cùng lúc nhào nặn sáu, bảy bộ phim riêng biệt.

Tạo hình nhân vật thần thoại gây bão dư luận

Trái ngược với sự háo hức dành cho kỹ xảo hay dàn diễn viên, những quyết định chọn vai lại tạo ra một cuộc bão mạng thực sự. Tâm điểm chỉ trích hướng về Lupita Nyong'o khi cô hóa thân thành Helen xứ Troy - người phụ nữ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cổ đại. Đoạn video hé lộ tạo hình trên tạp chí Variety nhanh chóng thu về 600.000 lượt không thích chỉ qua bốn tiếng. Số đông công chúng cho rằng vóc dáng, ngoại hình của ngôi sao sinh năm 1983 sai lệch hoàn toàn với trí tưởng tượng về tuyệt sắc giai nhân Hy Lạp. Nhiều người không ngần ngại đặt cô lên bàn cân cùng phiên bản kiều diễm của Diane Kruger trong "Troy" (2024), đồng thời ví von sự lựa chọn này giống vết xe đổ của "Nàng tiên cá" (2023) hay "Bạch Tuyết" (2025).

Tạo hình của Helen trong hai bộ phim khác nhau. P.V

Bỏ ngoài tai những lời chê bai nhan sắc, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar vẫn kiên định bảo vệ góc nhìn nghệ thuật của dự án. Trả lời Deadline, cô nhấn mạnh bản thân muốn khai phá chiều sâu nội tâm, nỗi đau xé lòng của một người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh hơn là chỉ sắm vai một bình hoa di động, một món quà chiến thắng cho phái mạnh tranh đoạt. Đáng chú ý, cô còn đảm đương thêm vai Clytemnestra - hoàng hậu xứ Mycenae, cũng là em gái song sinh của Helen. Tờ Variety nhận định màn hóa thân kép này minh chứng cho niềm tin tuyệt đối mà Nolan dành cho dàn sao, cho phép họ thổi luồng sinh khí mới vào các nguyên tác cũ kỹ.

Chưa dừng lại ở đó, màn xuất hiện của nữ diễn viên trẻ Zendaya trong vai nữ thần Trí tuệ Athena cũng thổi bùng những ý kiến trái chiều. Các pho tượng cổ thường khắc họa Athena mang thân hình vĩ đại, da trắng cùng mái tóc xoăn. Ngược lại, phiên bản điện ảnh 2026 lại xuất hiện với vóc dáng gầy gò. Khán giả còn phàn nàn về biểu cảm của cô, nhận xét lối diễn xuất của nữ minh tinh khá cứng nhắc, thường xuyên nhăn mặt mỗi khi cần thể hiện cảm xúc. Bất chấp mọi ồn ào bủa vây, sức hút của dự án điện ảnh huyền thoại này vẫn tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.

Theo: t/h