Hồ Ngọc Hà nể phục năng lượng 'như 30' ở tuổi U70 của mẹ

Tại buổi tập yoga hôm 2/9, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ thực hiện tư thế nâng cao. Trong khi ca sĩ thực hiện Pincha Mayurasana - động tác Chim Công giữ thăng bằng bằng cẳng tay, bà Ngọc Hương chọn tư thế trồng cây chuối Adho Mukha Vrksasana. Hai người cùng chạm bàn chân vào nhau, đòi hỏi sự phối hợp cũng như khả năng kiểm soát cơ thể, tập trung cao độ.

Chia sẻ cảm xúc sau buổi tập, Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ mẹ: "Cô ấy 70 tuổi nhưng năng lượng như mới 30".

Mẹ con Hồ Ngọc Hà thường dành thời gian luyện yoga, tập gym cùng nhau.

Động tác được Hồ Ngọc Hà và mẹ thực hiện là biến thể nâng cao, yêu cầu người tập có nền tảng yoga nhất định, đặc biệt là sức mạnh vùng vai, cánh tay, cơ bụng cùng khả năng kiểm soát cơ thể. Việc duy trì tư thế còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người để đảm bảo thăng bằng và hạn chế chấn thương.

Theo chuyên gia, các tư thế đảo ngược như Adho Mukha Vrksasanavà Pincha Mayurasana có thể giúp tăng sức mạnh thân trên, cải thiện khả năng thăng bằng, sự ổn định của cơ trung tâm và độ linh hoạt khi được thực hiện đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, đây không phải động tác dành cho người mới tập, cần sự giám sát của huấn luyện viên, không tự ý thử động tác này để tránh nguy cơ chấn thương cổ tay, vai, cổ và lưng.

Ngoài tư thế đảo ngược cơ thể, Hồ Ngọc Hà còn phối hợp, tạo điểm tựa cho mẹ thực hiện động tác Vrischikasana (Bọ Cạp). Sự kết hợp này đòi hỏi cao về sức mạnh lẫn sự dẻo dai, linh hoạt.

Mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương - duy trì thói quen tập yoga như một cách chăm sóc thể chất, tinh thần trong 15 năm qua. Ở tuổi U70, bà cho rằng việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn mà còn mang lại sự cân bằng, bình tâm trước những thay đổi trong cuộc sống. Ngoài kết thân với yoga, thỉnh thoảng bà Ngọc Hương cũng tập gym cùng con gái.

Qua những hình ảnh tập luyện, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng muốn truyền cảm hứng về việc không để tuổi tác trở thành giới hạn. Theo bà, chỉ cần kiên trì và giữ tinh thần tích cực, mỗi người đều có thể chinh phục những điều tưởng như vượt khả năng của mình.

Năm 2024, bà Ngọc Hương từng về nhất ở nội dung Yoga Asana chuẩn kỹ thuật dành cho nữ và đạt huy chương bạc nội dung Yoga Nghệ thuật tại Giải vô địch Các CLB Yoga Quốc gia lần thứ 3, do Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức tại TP HCM (Bình Dương cũ).

Bố mẹ Kim Lý và bố mẹ Hồ Ngọc Hà quây quần đón năm mới cùng vợ chồng nữ ca sĩ tại TP HCM dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô làm người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm, cô có nhiều hit từ pop ballad đến dance, EDM.Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.

Duy trì tập luyện từ độ tuổi 20, Hồ Ngọc Hà từng nói cô xem gym và yoga như một phần không thể thiếu trong cuộc sống giúp duy trì vóc dáng, sức khỏe. Cô cũng nhấn mạnh việc tập luyện nói chung không cần quá cao siêu hay phức tạp mà cần nhất là kiên trì mới đem lại hiệu quả cao.