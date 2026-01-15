Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi U50 mặc trẻ trung như 30

Trong loạt ảnh mới đăng trên trang cá nhân, Mai Đoàn khắc họa hình tượng sang chảnh khi phối áo hai dây cùng váy da ngắn và áo choàng dáng dài mở vạt.

Bà ngoại 7X hoàn thiện tổng thể bằng kính râm bản lớn và boots da cổ cao ngang gối, tạo nên phong cách hiện đại, được nhiều khán giả khen "chất chơi".

Set đồ trắng xẻ ngực sâu mang đến nét thanh lịch xen lẫn gợi cảm chừng mực, được Mai Đoàn kết hợp với vòng cổ Chanel hài hòa.

Jumpsuit chất liệu denim dáng quây không chỉ năng động mà còn giúp người đẹp 49 tuổi tôn vai trần. Bà tô điểm vẻ ngoài bằng kính râm Gucci và bông tai Louis Vuitton nhỏ xinh.

Ngồi cạnh Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Đoàn được nhận xét "sexy hơn con gái" dù cùng mặc áo đen trơn màu.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khai thác triệt để sắc vóc "quên tuổi" qua mẫu đầm vạt đắp xẻ cao khoe chân dài.

Quần shorts khỏe khoắn - món đồ gắn liền những cô gái đôi mươi - thường xuyên theo Mai Đoàn xuống phố.

Shorts jeans còn được nhan sắc U50 phối cùng crop top, tạo nên hình ảnh trẻ trung như thiếu nữ.

Doãn Hải My từng cho biết cô thừa hưởng cơ địa "ăn mãi không mập" từ mẹ, bởi vậy có thể giữ được vóc dáng thon thả mà không cần kiêng khem kỹ lưỡng.

Hai mẹ con thường chọn đồ ton sur ton với thiết kế tôn dáng, không có nhiều khác biệt về phong cách giữa hai thế hệ.

Loạt ảnh bikini của Mai Đoàn từng gây xôn xao mạng xã hội, khiến nhiều người trầm trồ. "Ôi cô ơi, tụi cháu xách dép chạy theo cô", "Tuổi này mà vẫn giữ dáng xịn thật", "Đẹp quá, phấn đấu như cô", "Mấy bạn nữ 25, 26 tuổi xem xong lặng lẽ đi ra", "Vóc dáng của người có thời gian, tiền bạc và sự chỉn chu", "Xin vía U50 vẫn hot như cô ạ"..., một số tài khoản Facebook bình luận.