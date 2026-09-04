Jennie tối giản chu trình làm đẹp để da nghỉ ngơi

Jennie, thành viên nhóm BLACKPINK, thường xuất hiện với lớp trang điểm cầu kỳ trên sân khấu, thảm đỏ và các sự kiện thời trang. Tuy nhiên, trong đời thường, nữ ca sĩ lại theo đuổi diện mạo nhẹ nhàng, gần như không trang điểm. Những hình ảnh được cô chia sẻ gần đây cho thấy Jennie ưu tiên lớp nền mỏng, chống nắng và giữ vẻ tự nhiên thay vì cố tạo một diện mạo hoàn hảo.

Jennie có làn da căng mịn, trong trẻo, thường tạo ấn tượng với vẻ khỏe khoắn và tự nhiên ngay cả khi không trang điểm. Video: Instagram jennierubyjane

Giảm bớt các bước chăm sóc da

Quan điểm làm đẹp của Jennie không hoàn toàn mới. Trước đây, cô từng chia sẻ nhiều thói quen chăm sóc da, trong đó có làm sạch kép để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, cô cũng từng cho biết đã giảm tần suất đắp mặt nạ so với trước và chỉ sử dụng khi cảm thấy cần thiết.

Sự thay đổi này cho thấy nữ ca sĩ không chạy theo quan niệm càng nhiều sản phẩm càng tốt. Thay vào đó, cô hướng đến một chu trình vừa đủ, tập trung vào những bước cơ bản và phù hợp với tình trạng da. Với những người thường xuyên phải trang điểm, những ngày nghỉ cho làn da có thể đặc biệt hữu ích. Khi không cần thiết, việc giảm lớp nền, phấn phủ hay các sản phẩm trang điểm có thể giúp hạn chế cảm giác bí bách trên da. Tuy nhiên, để da nghỉ không có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn việc chăm sóc.

Chống nắng vẫn là bước quan trọng

Trong phong cách làm đẹp tối giản, Jennie vẫn chú trọng bảo vệ da khỏi tia UV. Những ngày nghỉ, cô có thể giảm trang điểm nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua chống nắng. Hình ảnh gần đây của nữ ca sĩ cũng cho thấy phong cách làm đẹp tối giản, tập trung vào chống nắng và chỉnh nhẹ màu da. Đây cũng là điểm đáng chú ý với những người muốn đơn giản hóa chu trình làm đẹp. Thay vì sử dụng nhiều sản phẩm, có thể tập trung vào một số bước nền tảng như làm sạch phù hợp, dưỡng ẩm và chống nắng.

Jennie thường để mặt mộc mỗi khi không có lịch trình để da có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.

Ít hơn không có nghĩa là bỏ bê làn da

Phong cách của Jennie cũng phản ánh xu hướng tối giản hóa chu trình làm đẹp, ưu tiên tình trạng khỏe mạnh tự nhiên của làn da thay vì che phủ mọi khuyết điểm. Trước đây, Jennie từng có thời điểm sử dụng mặt nạ với tần suất cao nhưng sau đó chủ động giảm bớt. Cô cũng từng nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn uống và việc chăm sóc cơ thể trong việc duy trì làn da khỏe.

Trong những ngày không phải biểu diễn hay dự sự kiện, việc giảm trang điểm, duy trì chống nắng và chỉ chăm sóc da ở mức cần thiết có thể trở thành một cách để cơ thể và làn da có thêm thời gian phục hồi. Đây cũng là tinh thần làm đẹp mà Jennie đang thể hiện: không cần lúc nào cũng cầu kỳ mới có thể đẹp.

Jennie trong chiến dịch quảng bá Chanel Coco Crush năm 2026. Ảnh: Chanel

Jennie Kim (Jennie) sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, là thành viên nhóm nhạc BLACKPINK và hoạt động với vai trò ca sĩ, rapper, vũ công. Cô gia nhập YG Entertainment từ năm 2012 và ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie có phong cách thời trang và làm đẹp ấn tượng, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế của nhiều thương hiệu xa xỉ. Năm 2018, cô ra mắt solo với ca khúc Solo, mở rộng hoạt động cá nhân bên cạnh nhóm. Những năm gần đây, Jennie phát triển sự nghiệp solo, thời trang và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.