Hồ Ngọc Hà diện set đồ hơn 700 triệu đồng đi sự kiện

Tối 22/5, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh đi sự kiện, thu hút sự chú ý của khán giả với hơn 233 nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ khen trang phục sang trọng và diện mạo xinh đẹp của "Nữ hoàng giải trí". "Mãi mê luôn ý", "Sang quá chị ơi", "Ta nói sang nhất showbiz tối nay", "Sao chị đẹp vậy, không còn từ nào diễn ra nữa"... một số bình luận viết.

Trang phục Hồ Ngọc Hà lựa chọn có thiết kế xuyên thấu, đính lông vũ dài hơn hai mét, thuộc bộ sưu tập La Famiglia của nhà mốt Gucci, có giá bán hơn 15.000 USD, tương đương khoảng 390 triệu đồng. La Famiglia được xem là sự kết nối giữa tinh thần di sản của thương hiệu Italy với phong cách avant-garde mang dấu ấn của giám đốc sáng tạo Demna.

Trước Hồ Ngọc Hà, diễn viên Anne Curtis từng diện mẫu váy trên tại buổi công chiếu phim The Tiger ở Manila, Philippines, hồi tháng 2, trong khi người mẫu - diễn viên Davika Hoorne mặc thiết kế này để chụp ảnh thời trang ở Bangkok, Thái Lan, gần đây.

Để hoàn thiện tổng thể, Hồ Ngọc Hà kết hợp đôi hoa tai Dionysus đính pha lê. Thiết kế làm từ đồng thau và nhôm mạ palladium, dài 11 cm, nặng gần 59 gram, sản xuất tại Italy, có giá khoảng 2.302 USD, tương đương gần 60 triệu đồng.

Ngoài ra, giọng ca Cô đơn trên sofa còn phối thêm vòng cổ Dionysus, thuộc BST La Famiglia, chế tác từ đồng thau mạ palladium kết hợp pha lê, để tạo điểm nhấn. Thiết kế dạng vòng xoắn với hai đầu hổ đính đá lấy cảm hứng từ biểu tượng Dionysus đặc trưng của Gucci. Mẫu vòng cổ dài 34 cm, nặng khoảng 174 gram, giá 2.900 Euro, tương đương khoảng 85 triệu đồng.

Vòng cổ Dionysus cũng nằm trong bộ sưu tập La Famiglia của nhà mốt Gucci.

Không chỉ đầu tư trang phục, Hồ Ngọc Hà chọn xách túi Crystal Medium Evening Top Handle Bag với chất liệu lưới GG đính pha lê màu bạc và đen, tăng vẻ sang trọng khi xuất hiện trong sự kiện thời trang.

Mẫu túi có giá khoảng 48.500 kroner Đan Mạch, tương đương gần 190 triệu đồng.

Thiết kế thuộc tạo hình La Primadonna trong bộ sưu tập La Famiglia, nổi bật với chi tiết phần cứng lấy cảm hứng từ tay cầm tre - một trong những dấu ấn di sản của Gucci.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình, từng làm người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm hoạt động, cô có nhiều hit từ pop ballad đến dance, EDM.Hồ Ngọc Hà còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.