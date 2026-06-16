Ảnh sao 16/6: Hà Hồ - Kim Lý đi du lịch 'chữa lành' ở Yên Tử

Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai đi thăm thú nước Pháp. Bé Polo Huỳnh năm nay bảy tuổi, được khán giả nhận xét có đôi chân dài và gương mặt như bản sao của bố.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tận hưởng chuyến du lịch chữa lành ở Yên Tử. Trong chuyến đi còn có cả bố mẹ và các con của cô. Gia đình nữ ca sĩ hào hứng tham gia các hoạt động thiền định, thả đèn hoa đăng trong ba ngày ở đây.

Đức Huy ăn mừng giành chức vô địch cúp quốc gia. Anh nói thành tựu lớn của năm nay là vừa cùng đồng đội giành cúp, vừa thành công rước bà xã Mù Tạt về dinh.

Vợ chồng Bạch Lan Phương - Huỳnh Anh diện áo đôi phong cách trẻ trung. Bạch Lan Phương cho biết mỗi khi ra phố, họ thường phối đồ ăn ý.

Thanh Thủy khoe đôi chân dài trên phố Tokyo nhân chuyến công tác đến Nhật Bản.

Chi Pu mừng sinh nhật tuổi 33 bên những người bạn thân thiết. Nhiều năm nay, Chi Pu thường làm tiệc mừng ấm cúng, chỉ có một vài bạn bè tham dự.

Quỳnh Anh Shyn khen khung cảnh ở Kazakhstan 'đẹp như AI' khiến cô đứng góc nào cũng có hình ảo diệu.

Đinh Ngọc Diệp nhận mình là 'thư ký, kiêm trợ lý, kiêm ô sin, kiêm máy đẻ' của ông xã Victor Vũ.

Nhã Phương bày tỏ sự bất ngờ khi thấy ông xã Trường Giang và Kiều Minh Tuấn mặc đồ đôi khi dự sự kiện chung.

Dương Hoàng Yến diện đầm xuyên thấu tôn đường cong gợi cảm trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 35.