Sơn Tùng M-TP nhiều lần bị chê vì mốt quần tụt lộ nội y

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Sơn Tùng M-TP hướng đến phong cách trẻ trung và tạo điểm nhấn bằng cách kéo trễ quần lửng, để lộ mảng lớn quần đùi cạp chun màu sắc nổi bật bên trong. Cách mix này khiến anh đối mặt hàng loạt nhận xét không tích cực từ khán giả.

"Ai giải thích cho tôi mốt này được không? Nhìn chỉ muốn kéo cái quần lên"; "May bạn là người nổi tiếng, chứ bình thường mặc kiểu đó chắc bị cười cả ngày"; "Trông rất lôi thôi, kỳ lắm em ơi"; "Khi bạn thích cả hai mẫu quần nhưng không biết chọn chiếc nào"; "Em mê sếp nhưng chê bộ này"; "Mình không cao thì đừng mặc quần tụt được không anh? Nhìn chân càng ngắn chứ không hề đẹp"... một số tài khoản Facebook bình luận.

Trong chuyến công tác ở Mỹ tháng trước, ngôi sao 32 tuổi cũng gây bàn tán khi kết hợp nhiều kiểu họa tiết và màu sắc trên set đồ. Một fan trêu chọc anh: "Có dùng thắt lưng nhưng không đáng kể".

Ngoài ra, không ít ý kiến hài hước ví von Sơn Tùng trông như "lao động tha hương". Sau đó, anh còn dùng cụm từ này để chú thích bộ ảnh chụp tại xứ cờ hoa.

Ghé thăm Thảo cầm viên tại TP HCM tháng 10/2025, giọng ca Chạy ngay đi mặc trang phục phân tầng và sử dụng nhiều phụ kiện. Hình ảnh này một lần nữa khiến anh nhận hàng loạt thắc mắc về gu phối đồ "khó hiểu".

Mốt quần tụt lộ nội y được Sơn Tùng lăng-xê từ tháng 7/2023, tuy nhiên đây vốn là xu hướng không hợp gu số đông nên anh khó ghi điểm trước công chúng.

Sau đó khoảng một tháng, nghệ sĩ 9X chứng tỏ mình là "chàng trai nghị lực" khi tiếp tục áp dụng kiểu mix ôm đồm chi tiết dù hiếm được khen.

Chiếc quần đùi kẻ ô còn theo Sơn Tùng lên sân khấu và được phối kèm áo thun lửng bó sát, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Sơn Tùng M-TP tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Thời còn đi học, anh bắt đầu tập sáng tác, lập nhóm nhạc và được yêu thích qua một số bài hát đăng trên diễn đàn trực tuyến. Năm 2014, nhờ hai ca khúc Cơn mưa ngang qua và Em của ngày hôm qua trở thành hiện tượng, Sơn Tùng được hâm mộ cuồng nhiệt và bước vào hàng ngũ ngôi sao Vpop.

Nam ca sĩ được ghi nhận khả năng âm nhạc qua những bản hit Lạc trôi, Nơi này có anh, Nắng ấm xa dần... Các MV của Sơn Tùng đều đạt lượng view cao, chinh phục Top Trending nhanh chóng. Tuy nhiên, anh đôi khi gây tranh cãi vì lời bài hát khó nghe; hình ảnh, thời trang, concept MV có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ quốc tế.