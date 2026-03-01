Trọn bộ ảnh Hồ Ngọc Hà tại Milan, thần thái bất chấp “hung thần" Getty Images

Trước thềm buổi diễn, Giám đốc sáng tạo Demna đã khiến cộng đồng thời trang xôn xao khi chia sẻ về định hướng mới của Gucci. Anh muốn đưa thương hiệu di sản này trở lại với một tinh thần nhẹ nhàng hơn, mềm mại và tinh tế hơn.

Xuất hiện tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà khoác lên mình trang phục nằm trong bộ sưu tập Gucci Pre-fall 2026, hay còn gọi với cái tên đầy tính biểu tượng là Generation Gucci. Đây là những thiết kế mới nhất vừa được trình làng, đại diện cho hơi thở của một thế hệ Gucci mới, phóng khoáng nhưng không mất đi bản sắc lâu đời.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với trang phục chất liệu da thuộc màu nâu chủ đạo. Từ chiếc áo, chân váy cho đến đôi bốt cao cổ, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa quyền lực, vừa mang đậm hơi thở đương đại. Điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục chính là chiếc túi cùng tông màu, mang họa tiết GG Monogram đặc trưng của nhà mốt Ý.

Hồ Ngọc Hà tự hào là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận được lời mời từ Gucci. Cùng với Hồ Ngọc Hà, sự kiện thu hút các ngôi sao giải trí châu Á và thế giới tham dự: Anne Curtis (Philippines), "nam thần" Tiêu Chiến (Trung Quốc), ngôi sao Thái Lan Gulf Kanawut, ca sĩ Jay Park, NingNing nhóm aespa, Lee Know Stray Kids, Cocona XG…

Một trong những thước đo khắt khe nhất đối với sao quốc tế chính là những khung hình không qua chỉnh sửa từ Getty Images. Dưới ống kính chân thực nhất, gương mặt sắc sảo và thần thái của nữ ca sĩ vẫn tỏa sáng.

Trở thành Friend of House (Bạn thân thương hiệu) của Gucci tại Việt Nam từ tháng 9/2023, Hồ Ngọc Hà là nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên và duy nhất tính đến nay nắm giữ danh xưng này. Suốt hơn hai năm qua, cô không ngừng khẳng định vị thế bằng việc góp mặt đều đặn tại các kỳ Milan Fashion Week.