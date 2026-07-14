Nhan sắc NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' gây chú ý

NSND Thu Hà ở tuổi trung niên có cuộc sống thảnh thơi. Hòa cùng dịp nghỉ hè 2026, nữ nghệ sĩ quê Tuyên Quang khoe ảnh đi nghỉ mát ở Hạ Long.

NSND Thu Hà mới đây lại khiến cho khán giả hết lời khen ngợi khi khoe nhan sắc trẻ đẹp bất chấp thời gian. Vẻ ngoài của nữ NSND "hack" tuổi khiến khán giả không tin khi ai nhắc về tuổi thật ngoài đời của chị.

Mỗi lần NSND Thu Hà khoe ảnh đời thực lại khiến cho nhiều người thêm yêu mến và ngưỡng mộ.

Được biết, NSND Thu Hà là một trong những "tượng đài nhan sắc" của điện ảnh Việt thập niên 1990. Thời kỳ đỉnh cao, chị là minh tinh màn bạc được yêu mến cuồng nhiệt, cùng những cái tên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh...

Ngày ấy, màn ảnh Việt có rất nhiều mỹ nhân nổi danh... Nếu như Diễm Hương xinh đẹp ngọt ngào, Việt Trinh cuốn hút, sắc sảo, Y Phụng gợi cảm, quyến rũ, thì Thu Hà lại khiến khán giả nhớ thương bởi vẻ đẹp đoan trang, đài các. Chị sở hữu gương mặt được đánh giá là "khuôn vàng thước ngọc" cùng đôi mắt long lanh biết nói.

Có lẽ vì thế nên thời trẻ, Thu Hà thường được giao vào vai các vai tiểu thư, công chúa xinh đẹp, mong manh. Đặc biệt, sau khi hóa thân thành cô tiểu thư con quan trong bộ phim Lá ngọc cành vàng, vẻ đẹp của Thu Hà cũng gắn liền với mỹ danh "lá ngọc cành vàng".

NSND Thu Hà bén duyên với nghệ thuật một cách rất tình cờ. Hồi đó, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 tuyển sinh ở các tỉnh phía Bắc, bác hàng xóm bên nhà chở con gái đi thi, rồi đưa cả Thu Hà đi luôn. Không ngờ sau đó, chị thi đỗ cả kịch và múa. Khi dòng phim thị trường nở rộ, Thu Hà được mời vào Sài Gòn đóng cùng dàn diễn viên Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Chị góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Anh chỉ có mình em, Đường đời...

Là ngôi sao duy nhất ở phía Bắc thành công với dòng phim thị trường thập niên 1990, hình ảnh của Thu Hà từng có mặt ở khắp mọi nơi, trên báo chí, lịch treo tường. Vì thế, thời đó, chị còn là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám. Tuy nhiên sau này, NSND Thu Hà dần vắng bóng khỏi màn ảnh để tập trung cho sân khấu kịch và chăm lo gia đình. Vài năm qua, chị mới tái xuất màn ảnh nhỏ qua một vài bộ phim truyền hình: Khúc hát mặt trời, Hướng dương ngược nắng, Thông gia ngõ hẹp...

Dù nổi tiếng nhưng NSND Thu Hà lại thích sống bình lặng, kín đáo. Chị hiếm khi chia sẻ về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu. Người ta chỉ biết Thu Hà từng trải qua một lần hôn nhân "đứt gánh" khi con trai đầu còn nhỏ. Sau này, NSND Thu Hà gặp và tái hôn với ông xã hiện tại là một doanh nhân hơn chị 15 tuổi. Vì đều đã qua một lần đổ vỡ nên cả hai thấu hiểu, cảm thông rồi yêu thương nhau. Vợ chồng chị sau đó có thêm một câu con trai. Trên trang cá nhân, NSND Thu Hà không hé lộ hình ảnh gia đình, nhưng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Ngoài diễn sân khấu, hàng ngày nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm. Nếu rảnh rỗi, chị thích đi uống cafe, trà đá với bạn bè và hàng xóm ở khu phố.