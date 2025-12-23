Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Sĩ Thanh cuốn hút trong set đồ bó sát, phô diễn đường cong “đồng hồ cát” tự tin giữa mùa lễ hội.

Gam đỏ rực rỡ năng động nhưng vẫn quyến rũ – phong cách thời trang được nữ ca sĩ ưa chuộng gần đây.

Không còn là hình ảnh nữ tính thường thấy, Sĩ Thanh thử thách phong cách cá tính, gợi cảm hơn.

Thiết kế ôm sát tạo hiệu ứng thị giác kéo dài đôi chân, giúp nữ ca sĩ trông cao ráo và cuốn hút.

Dù ở độ tuổi U40, Sĩ Thanh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin.

Ảnh khoe thân hình cân đối nhận được “bão like” từ người hâm mộ.

Từ âm nhạc đến thời trang, Sĩ Thanh luôn biết cách tạo dấu ấn riêng.

Phong cách gợi cảm tinh tế của Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng đẹp là kết quả của chăm chỉ và kỷ luật.