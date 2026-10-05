Tập đầu tiên The Face Vietnam 2026 lên sóng tối 4/10 tập trung vào vòng Pick Team (Chọn đội), nơi ba mentor Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê lần lượt chiêu dụ các thí sinh về đội. Đây cũng là lần đầu H'Hen Niê đảm nhận vai trò mentor của chương trình, sau khi từng bị nhiều khán giả hoài nghi về độ phù hợp với một sân chơi truyền hình thực tế đề cao tính cạnh tranh. Không ít ý kiến lo ngại hình ảnh hiền lành vốn có sẽ khiến cô lép vế trước hai đàn chị dày dạn kinh nghiệm.

Ba mentor Võ Hoàng Yến, Anh Thư, H'Hen Niê 'khẩu chiến' trên ghế nóng.

Tuy nhiên, ngay ở vòng Chọn đội, H'Hen Niê cho thấy cô không muốn giữ hình ảnh an toàn. Khi các mentor liên tục đưa ra lý lẽ để thuyết phục thí sinh, người đẹp nhiều lần trực tiếp tranh luận, đáp trả hai đàn chị. Một trong những màn đối đáp gây chú ý là khi H'Hen Niê nói với Anh Thư: "Đắp mền đi ngủ đi chị ơi, chị đừng có nói nữa, em nghe ồn quá chị ơi". Khi tranh giành thí sinh, cô tuyên bố: "Chiến, không nhường, thắng là của em".

H'Hen Niê cho biết cô sẽ bảo vệ thí sinh trong đội hết sức có thể. Hoa hậu khẳng định mình "hiền nhưng ai kiếm chuyện là chiến". Chiến thuật của H'Hen Niê nằm ở việc lựa chọn đội hình. Trong số sáu thí sinh cô giành được, có bốn người là nam, chỉ hai người là nữ. Nói về quyết định này, H'Hen Niê cho biết cô nhận thấy mùa giải năm nay có nhiều thí sinh nam triển vọng. Dù thừa nhận nữ giới có nhiều lợi thế trong lĩnh vực người mẫu thời trang, cô vẫn muốn trao cơ hội cho những thí sinh nam có đam mê và khát khao theo đuổi nghề.

Các huấn luyện viên dùng nhiều chiêu trò để 'dụ' thí sinh về đội.

Vòng Chọn đội còn cho thấy màn cạnh tranh gay gắt giữa hai "chị đại" Anh Thư và Võ Hoàng Yến. Anh Thư có lợi thế từ chiến thắng của học trò Huỳnh Tú Anh ở mùa trước, trong khi Võ Hoàng Yến sở hữu nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng nhiều lần đảm nhận vai trò đào tạo. Dù liên tục chiêu dụ thí sinh, Anh Thư đều mất các thí sinh tiềm năng về đội Võ Hoàng Yến. Nhiều khán giả cho rằng Võ Hoàng Yến đang có đội hình mạnh nhất năm nay, khi ba trong sáu thí sinh đều giành được vé vàng (tức cả ba HLV đều lựa chọn).

Bốn thí sinh nhận được vé vàng: (từ trái qua) Hương Nguyên, Lê Giang và Hà An đều về đội Võ Hoàng Yến, Xuân Thắng về đội H'Hen Niê.

Sau khi 18 thí sinh được lựa chọn vào các đội, họ sẽ vào nhà chung và tiếp tục cuộc cạnh tranh cho ngôi vị quán quân. The Face Vietnam 2026 có sự tham gia của ba mentor Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host. Chương trình tiếp tục khai thác các thử thách về thời trang, quảng cáo và khả năng xây dựng hình ảnh của người mẫu, đồng thời đặt các đội vào cuộc cạnh tranh trực tiếp. Chương trình lên sóng Chủ nhật hàng tuần, từ 4/10.