Hoa hậu H'Hen Niê mới đây hé lộ chính thức ngồi ghế mentor The Face Vietnam 2026, sau thời gian tạm gác lại công việc để sinh con đầu lòng.

"Harley được 8 tháng rồi, chuyện gia đình cũng ổn nên Hen nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để tiếp tục các hoạt động công việc của mình. Hen biết khán giả sẽ thắc mắc liệu Hen có phù hợp với một chương trình truyền hình thực tế có format "chiến" như là The Face Vietnam hay không? Nhưng Hen nghĩ thế này, mỗi mentor sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sự huấn luyện, truyền lửa giúp các thí sinh rèn luyện bản thân và có thêm những cơ hội với nghề người mẫu.

Ở thời điểm này còn quá sớm để nói nhiều về The Face Vietnam 2026, tính Hen cũng không thích kể nhiều, hy vọng rằng các bạn thí sinh trong đội của Hen sẽ có những kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình The Face Vietnam năm nay", H'Hen Niê chia sẻ.

Tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò mentor, Hoa hậu H’Hen Niê chính thức trở lại với công việc sau gần một năm toàn tâm toàn ý cho thiên chức làm mẹ.

The Face Vietnam 2026 sẽ tổ chức casting tại Hà Nội (ngày 07/06) và tại TP.HCM (ngày 27/06).

H'Hen Niê bật mí, khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, cô có hỏi ê kíp và chồng tư vấn cho mình thời điểm này có phù hợp để xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế hay không. Ban đầu, mọi người khuyên Hen cân nhắc đến vấn đề sức khỏe bởi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế cần nhiều thời gian và Hen thì đang chăm con nhỏ. Sau đó Hen có phân tích và cùng mọi người thảo luận để đưa ra quyết định nhận lời làm mentor The Face Vietnam 2026.

Cô cho biết thêm, mình đến với The Face Vietnam 2026 một cách nghiêm túc và đã sẵn sàng cùng ê kíp của mình chào đón các thí sinh về đội. "Hen hy vọng rằng mình cùng với các mentor và ban tổ chức có thể tìm thấy những gương mặt thí sinh không chỉ đẹp, bản lĩnh, có kỹ năng chuyên môn mà còn tạo được sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Điều Hen muốn chính là giúp các bạn thí sinh khai phá được giá trị riêng của bản thân và đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục những cột mốc với nghề người mẫu", H'Hen Niê nhấn mạnh.

Ngay sau quyết định của vợ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi khiến fan thích thú khi đăng ảnh cùng con gái luôn ở phía sau ủng hộ: "Chúc mừng vợ anh với vai trò mới. Ba con mình sẽ đồng hành hỗ trợ mẹ hết mình nha".

Chồng H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh thể hiện sự ủng hộ âm thầm của 2 bố con dành cho vai trò mới của mẹ.