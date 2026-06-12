Trang phục đồng điệu của dàn giám khảo The Face Vietnam

Tông màu đỏ - đen được Giám đốc sản xuất Trang Lê, host Đỗ Mạnh Cường và ba huấn luyện viên Anh Thư, Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê lựa chọn trong ngày đầu casting của The Face Vietnam 2026 tại Hà Nội.

Đỗ Mạnh Cường cho biết anh diện trang phục khoảng gần 300 triệu đồng, phối nhiều chất liệu ton sur ton sắc đen.

Trong khi Anh Thư 'kín cổng cao tường' với bộ cánh áo lông to sụ, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê khoe dáng gợi cảm cùng trang phục Đỗ Long và Lê Thanh Hòa.

Giám đốc sản xuất Trang Lê kết hợp trang phục hai màu đỏ - đen, tạo sự kết nối với váy áo của những giám khảo còn lại.

Theo bà Trang Lê, The Face Vietnam 2026 không chỉ xây dựng sân chơi, giới thiệu những gương mặt nổi bật thế hệ người mẫu Gen Z, còn mong muốn mang những thí sinh chất lượng bước ra thế giới.

Tại ngày casting thứ hai của chương trình, bộ ba giám khảo diện sắc trắng tôn dáng. Anh Thư khoe bụng phẳng cùng trang phục Cường Đàm; H'Hen Niê diện váy bodycon của Nhà mốt 9192, trong khi đó Võ Hoàng Yến thanh lịch cùng đồ Hà Thanh Huy.

Đỗ Mạnh Cường tiếp tục diện all-black như phong cách quen thuộc của anh nhiều năm nay. Trang phục của nhà thiết kế thường đến từ những thương hiệu streetwear đình đám như Rick Owens, Balenciaga...

Trang Lê tạo sự kết nối với trang phục của các giám khảo thông qua bộ cánh dáng suông, phối sơ mi họa tiết khoác ngoài. Nhiều năm nay, 'bà trùm làng mốt' thường ưa chuộng sắc đỏ trong thời trang đời thường và đi sự kiện.

Tại ngày cuối của vòng casting miền Bắc, dàn giám khảo cùng chọn trang phục sắc đen.

Anh Thư phối đồ của một local brand tôn lưng trần, còn H'Hen Niê diện thiết kế Đỗ Long kín đáo.

Trang Lê cho rằng dàn giám khảo năm nay đáp ứng được tiêu chí bề dày kinh nghiệm trong thời trang và quảng cáo. Bên cạnh đó, chất lượng thí sinh The Face Vietnam 2026 cũng được cải thiện với nhiều gương mặt có chiều cao và nhan sắc.

Bà mong muốn có thể giúp thế hệ trẻ kết nối với những môi trường quốc tế, bước ra thế giới như quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh. Thời gian qua, Tú Anh trúng nhiều show chụp hình cho các thương hiệu nước ngoài. Cô cũng vừa được Chanel hợp tác chụp hình.