The Face Vietnam bị chê 'thiên vị hot girl mạng, loại model chuyên nghiệp'

Tại hai vòng casting ở Hà Nội (7/6) và TP HCM (27/6), The Face Vietnam 2026 thu hút loạt gương mặt có hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội như Louis Phạm, Châm Sứa, Thư Thor, Tô Đát Kỷ, Yuna Vũ... đến thử sức. Nhiều thí sinh trong đó có hình thể chưa chuẩn mực của người mẫu, thậm chí chỉ cao 1,5 m, nhưng vẫn được giám khảo trao vé đi tiếp.

Thư Thor và Louis Phạm - hai TikToker triệu follow được đi tiếp ở The Face dù chỉ cao lần lượt là 1,48 m và 1,5 m.

Một số video ghi lại quá trình casting gây chú ý, đạt hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi những thí sinh được đánh giá có lợi thế ngoại hình, kỹ năng trình diễn phải dừng bước, còn một số gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc có chiều cao khiêm tốn lại vào vòng trong.

"Nếu cuộc thi toàn KOL thì người mẫu thi làm gì?", một khán giả bình luận, cho biết sẽ không đăng ký nếu phải cạnh tranh với các nhà sáng tạo nội dung. Chủ đề "casting The Face Vietnam 2026" hiện thu hút sự quan tâm của cả những người trong nghề, gây tranh luận. Siêu mẫu Hà Anh cho rằng chương trình "bát nháo" khi tập trung vào những tiết mục thi tài năng của thí sinh như nhảy múa, đánh võ... thay vì chú trọng vào yếu tố chính là "thi người mẫu".

Dàn thí sinh được đi tiếp: Yuna Vũ (nổi lên từ chương trình Đảo thiên đường), Neyun - hot TikToker, bạn trai á hậu Quỳnh Anh, hot TikToker Mai Hương.

Trước những ý kiến trái chiều, host Đỗ Mạnh Cường cho rằng nhiều người đang hiểu sai định hướng của chương trình. Theo anh, The Face Vietnam chưa bao giờ là cuộc thi tìm kiếm người mẫu catwalk thuần túy. Nhà thiết kế cho biết thị trường hiện nay cần những gương mặt thương hiệu có khả năng sáng tạo nội dung, xây dựng sức ảnh hưởng và kết nối với công chúng, thay vì chỉ ngoại hình đẹp hay kỹ năng trình diễn. Vì vậy, chiều cao và catwalk vẫn là lợi thế nhưng không còn là yếu tố quyết định.

"Nếu bạn nói rằng còn KOL, KOC, bạn sẽ không tham gia cuộc thi này, tôi nghĩ đó là quyết định đúng. Bởi chưa thi, bạn đã thua người ta trong tư duy", Đỗ Mạnh Cường bày tỏ quan điểm.

Đỗ Mạnh Cường nói về việc The Face Vietnam là 'cuộc chiến giữa các KOL' thay vì người mẫu chuyên nghiệp.

Mentor Anh Thư cũng lên tiếng bảo vệ kết quả tuyển chọn. Siêu mẫu cho rằng khán giả chỉ theo dõi vài phút hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội nên khó có cái nhìn đầy đủ về cả quá trình casting. Theo cô, ban giám khảo đánh giá tổng thể từ thái độ, khả năng tiếp thu, bản lĩnh đến tiềm năng phát triển của từng thí sinh, thay vì chỉ dựa vào chiều cao hay ngoại hình. Việc thời gian casting kéo dài hơn dự kiến cũng xuất phát từ mong muốn không bỏ sót bất kỳ nhân tố tiềm năng nào.

Anh Thư khẳng định mỗi quyết định đều dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và định hướng xây dựng đội hình phù hợp với tiêu chí chương trình. Theo cô, ngoại hình đẹp hay chiều cao nổi bật không đủ bảo đảm một tấm vé đi tiếp nếu thí sinh thiếu cá tính, tư duy và khả năng phát triển lâu dài.

Lý giải của ban giám khảo tiếp tục tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đồng tình rằng thị trường người mẫu hiện nay đã thay đổi, khi các nhãn hàng ưu tiên những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và khả năng tạo giá trị truyền thông. Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn cho rằng nếu tiêu chí quá nghiêng về KOL/KOC, sân chơi sẽ mất đi bản sắc vốn có của một chương trình tìm kiếm người mẫu.

Nhà sản xuất Trang Lê và dàn BGK tại buổi casting của The Face Vietnam 2026 ở TP HCM hôm 27/6.

Ra mắt lần đầu tại Mỹ năm 2013, The Face là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Điểm đặc trưng của format là các huấn luyện viên (mentor) trực tiếp dẫn dắt, đào tạo thí sinh thông qua nhiều thử thách về chụp ảnh, quay quảng cáo, trình diễn và xây dựng hình ảnh cá nhân, trước khi chọn ra người chiến thắng.

Tại Việt Nam, The Face Vietnam lên sóng mùa đầu tiên năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những cuộc thi người mẫu được quan tâm nhất. Chương trình từng góp phần đưa nhiều gương mặt như Phí Phương Anh, Tú Hảo, Mạc Trung Kiên, Hương Liên... đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo bệ phóng cho nhiều người mẫu, fashionista và influencer bước vào làng giải trí.

Khác với các cuộc thi người mẫu truyền thống vốn đặt nặng tiêu chí hình thể và kỹ năng catwalk, The Face Vietnam những mùa gần đây mở rộng tiêu chí tuyển chọn, hướng đến việc tìm kiếm "gương mặt thương hiệu" có khả năng chụp ảnh, quay TVC, giao tiếp trước ống kính, xây dựng hình ảnh cá nhân và tạo sức ảnh hưởng trên các nền tảng số. Đây cũng là lý do chương trình ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp.