Trong tập 2 The Face Vietnam 2026 lên sóng tối 11/10, 18 thí sinh bước vào thử thách đầu tiên: Chụp hình cho nhãn hàng với concept lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa mẫu đơn. Host Đỗ Mạnh Cường - đại diện thương hiệu - đưa đề bài yêu cầu mỗi đội của ba mentor Anh Thư, Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê tạo một bộ ảnh thời trang, gồm 6 bức ảnh cá nhân của từng thành viên khi treo lơ lửng giữa không trung trên vườn hoa, và một bức ảnh nhóm, nhằm kể một câu chuyện xuyên suốt.

Nhờ biết cách sắp xếp dáng chụp chắc chắn cho từng thí sinh, đồng thời có khả năng sáng tạo để khung hình của 6 thành viên khi ghép lại với nhau tạo thành một bức ảnh thể hiện trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập, H'Hen Niê được Đỗ Mạnh Cường đánh giá cao. Đội của hoa hậu mang về chiến thắng đầu tiên của thử thách, đồng thời thí sinh Trần Ánh Vy đội của H'Hen Niê cũng được nhãn hàng lựa chọn để góp mặt trong chiến dịch hình ảnh mới.

Ảnh nhóm giành chiến thắng của đội H'Hen Niê.

Với chiến thắng này, H'Hen Niê được quyền loại thí sinh của hai đội Võ Hoàng Yến và Anh Thư. Dù không hài lòng về kết quả, hai huấn luyện viên này buộc phải đưa hai thí sinh Minh Anh (đội Võ Hoàng Yến) và Nông Thị Hằng (đội Anh Thư) vào phòng loại.

Sau khi nghe chia sẻ của hai thí sinh, H'Hen Niê cho biết cô cảm thấy rất khó chọn. Dù nắm giữ quyền "sinh sát" trong tay, hoa hậu quyết định không loại thí sinh nào trong thử thách đầu tiên. Lựa chọn này của H'Hen Niê khiến hai huấn luyện viên còn lại thể hiện sự vui mừng, tuy nhiên nhiều khán giả không đồng tình.

Ảnh nhóm của đội Anh Thư.

Ảnh nhóm của đội Võ Hoàng Yến.

Dưới video phát sóng trực tiếp của The Face Vietnam 2026, hàng loạt bình luận chê H'Hen Niê "quá nhạt". "Hen lúc nào cũng giữ hình ảnh, an toàn quá không có gì để xem"; "H'Hen Niê không biết chơi game, chơi chiêu, đáng lẽ nên loại cả hai để bảo vệ team mình"; "Để Anh Thư và Võ Hoàng Yến vào phòng loại thì sẽ khác, Hen không phù hợp với chương trình thực tế"..., một số người xem bình luận.

Bản thân H'Hen Niê cho biết cô không muốn tước đi cơ hội của bất cứ thí sinh nào ngay trong thử thách đầu tiên, vì vậy đành giữ hình ảnh "hoa hậu thân thiện". Xuyên suốt những phần thi trước đó, bà mẹ một con cũng hạn chế đưa ra những bình luận "gây chiến" với hai đàn chị. Trong khi Anh Thư và Võ Hoàng Yến liên tục "đấu khẩu" trên ghế nóng, H'Hen Niê thường giữ thái độ bình tĩnh, an toàn.

H'Hen Niê là huấn luyện viên đầu tiên chiến thắng ở The Face Vietnam 2026.

Dù có quyền loại, H'Hen Niê cứu cả hai thí sinh Minh Anh (trái, đội Võ Hoàng Yến) và Nông Thị Hằng (đội Anh Thư).

Trước những bình luận cho rằng người đẹp không phù hợp với truyền hình thực tế, H'Hen Niê nói khán giả nên theo dõi cả chương trình. Cô khẳng định: "Tôi sẽ không hiền đâu. Điều quan trọng nhất vẫn là truyền lửa, giúp thí sinh rèn luyện bản thân và thêm cơ hội với nghề người mẫu". Theo host Đỗ Mạnh Cường, mỗi mentor trong chương trình mang đến một màu sắc khác nhau, vì vậy sẽ không gây nhàm chán cho khán giả.

The Face Vietnam 2026 tiếp tục khai thác các thử thách về thời trang, quảng cáo và khả năng xây dựng hình ảnh của người mẫu, đồng thời đặt các đội vào cuộc cạnh tranh trực tiếp. Chương trình lên sóng Chủ nhật hàng tuần, từ 4/10.