Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Tối 7/10, Hà Trúc Linh tới phòng tập của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết vui và tự hào khi gặp lại thí sinh, thấy các bạn ngày càng tỏa sáng, tự tin trình diễn.

Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, áp lực trước đêm chung khảo là điều khó tránh, đặc biệt với những thí sinh lần đầu bước lên sân khấu lớn. Cô dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm từng giúp mình vượt qua tâm lý hồi hộp.

Trúc Linh bắt đầu bằng những câu hỏi rất đời thường: “Mọi người có lo lắng không? Tập luyện có mệt không? Ngủ đủ giấc không?”. Với cô, những ngày cận đêm thi quan trọng, sức khỏe và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu.

Hà Trúc Linh khuyên thí sinh ăn uống điều độ, hạn chế những món ăn dễ ảnh hưởng đến vóc dáng như trà sữa, bánh tráng trộn. Đây cũng là kinh nghiệm cô từng áp dụng trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hoa hậu cho biết cô từng là người khởi động phòng gym trong thời gian tham gia cuộc thi. Với phần thi bikini, cô chú trọng việc giữ cơ thể săn chắc, ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, gia vị và tinh bột, đồng thời tăng đạm và rau xanh.

Tuy nhiên, theo Trúc Linh, một phần trình diễn tốt không chỉ đến từ hình thể. Khi bước ra sân khấu, thí sinh cần giữ năng lượng tích cực, vui vẻ và tự tin trong mọi tình huống. “Trước khi ra sân khấu, tôi thường ngồi thiền để giữ bình tĩnh, hít thở sâu. Mình cứ tỏa sáng, ánh đèn sân khấu khiến chúng ta không nhìn thấy khán giả, sẽ bớt lo lắng hơn”, cô nói.

Trúc Linh cũng lưu ý thí sinh về việc kiểm soát tốc độ trình diễn. Nếu quá hồi hộp, hãy đi chậm lại thay vì cố thể hiện quá nhiều. Mọi hành động trên sân khấu đều được máy quay ghi lại, vì vậy sự tự tin và khả năng làm chủ bản thân rất quan trọng.

“Những kỹ năng gì thì cứ bung hết để chuyên gia hướng dẫn, chỉnh sửa. Đừng ngại lộ bài, không ai sao chép được đâu”, Trúc Linh nói. Cô cho rằng thí sinh cần thể hiện hết năng lực nhưng đồng thời phải hiểu tinh thần cuộc thi và lựa chọn cách trình diễn phù hợp.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Trúc Linh sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhìn lại một năm sau đăng quang, cô bày tỏ: “Đây là hành trình ý nghĩa với tôi, mỗi ngày trôi qua đều trân quý”.

Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết trước khi tham gia cuộc thi, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh việc đi học và về nhà. Sau khi đăng quang, cô có cơ hội đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, quan sát những vùng đất và tìm hiểu văn hóa, lối sống khác nhau.

“Được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, là vốn liếng không có gì có thể sánh bằng. Những trải nghiệm đó giúp tôi tôi luyện, trưởng thành và tự tin hơn”, Trúc Linh nói.