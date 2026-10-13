Top 25 Hoa hậu Việt Nam trong trang phục nhật bình
Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.
Sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Yến Trang, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Nguyễn Kim Châu tiếp tục hành trình ở vòng chung kết. Trong thử thách mới, 6 cô gái có dịp trải nghiệm mặc áo nhật bình.
Nhật bình là loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn. Áo có đặc trưng là phần cổ rộng, tạo hình chữ nhật trước ngực, màu sắc, hoa văn và phụ kiện được quy định theo địa vị người mặc.
Với Nguyễn Yến Trang, trải nghiệm mặc áo nhật bình nằm trong những hoạt động đầu tiên sau vòng chung khảo. Cô vui vì vừa bước vào chặng thi mới đã được tiếp xúc với những điều chưa biết về văn hóa Việt Nam.
“Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có cơ hội trải nghiệm nhiều điều, học hỏi, tìm hiểu về văn hóa”, Thúy Linh chia sẻ. Qua hoạt động, cô thêm tự hào về lịch sử và truyền thống của dân tộc.
Cô gái Hải Phòng quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
“Em sẽ cố gắng hơn nữa và trình diễn thật tốt trong đêm chung kết để gây ấn tượng với khán giả, ban giám khảo”, Ái Linh chia sẻ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/10/2026 12:19 PM (GMT+7)