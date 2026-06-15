Ngắm vẻ đẹp sắc sảo của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 cách đây chỉ gần một năm, Hà Trúc Linh cho biết điều ý nghĩa nhất với cô là chặng hành trình được học hỏi, trải nghiệm ở nhiều nơi, mỗi cuộc gặp gỡ đều có bài học đáng giá. Trúc Linh nói cô luôn tâm đắc với những khoảnh khắc được học tập, trải nghiệm trong vai trờ Hoa hậu Việt Nam.

Sau gần một năm đăng quang, Trúc Linh cảm thấy mình chững chạc, trưởng thành hơn trong suy nghĩ: “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào cá nhân nhưng giờ đây sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm của mình”.

Bên cạnh việc hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu, Hà Trúc Linh đang nỗ lực hoàn thành việc học cũng như trau dồi tri thức và các kỹ năng trong cuộc sống. Theo cô, tri thức đóng vai trò quan trọng với những cô gái đang muốn theo đuổi ước mơ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam: “Tôi luôn đề cao tri thức, đó là giá trị cốt lõi, còn mãi với thời gian. Tri thức giúp chúng ta bay cao bay xa, là vốn liếng cho chúng ta sau này”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết, cô chấp nhận những khuyết điểm của bản thân và tập trung trau dồi về tri thức, ngoại hình, tâm hồn. Theo người đẹp, làn da ngăm là điều giúp cô trở nên đặc biệt, được truyền thông và khán giả nhớ đến.

Chia sẻ cùng các cô gái muốn tham gia đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc, Hà Trúc Linh cho rằng có nền tảng tri thức tốt là điều kiện thuận lợi để thí sinh bước vào cuộc thi, giúp họ tự tin cống hiến và lan tỏa giá trị nhân văn mà Hoa hậu Việt Nam luôn theo đuổi.