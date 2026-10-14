Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe nhan sắc lộng lẫy trong trang phục dạ hội

Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều khán giả mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp mà còn là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chọn ra Top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng Chung kết Toàn quốc:

Người đẹp Lê Phương Nghi - SBD 031 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đẹp Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - sinh năm 2003, hiện là sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Người đẹp Nguyễn Yến Trang - SBD 362 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Người đẹp Gouband Lisa - SBD 124 - sinh năm 2007, hiện là sinh viên trường EM Lyon Business School, Pháp.

Người đẹp Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên Học viện Hàng không.

Người đẹp Phạm Vân Hà - SBD 638 - sinh năm 2008, đến từ Hải Phòng.

Người đẹp Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308 - sinh năm 2007, hiện là sinh viên Học viện Ngân hàng.

Người đẹp Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602 - sinh năm 2004, hiện là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người đẹp Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693 - sinh năm 2004, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Người đẹp Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582 - sinh năm 2006, hiện là sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.

Người đẹp Tạ Thị Hoa - SBD 618 - sinh năm 2005, hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.